Utelukker ikke grep

Christoffer Karlsen, Martin Gran, Tommy Kristiansen, Simon Bourque og Kristian Østby. Fem klassespillere. De fleste lag ville raknet uten fem så gode spillere ute samtidig. Oilers bet seg likevel fast mot Storhamar i den tredje kampen mot topplag på seks dager.

Til det hele skulle avgjøres. Da raknet et juniorpreget Oilers på målstreken.

– Er det på tide å ta grep og bruke den siste utlendingsplassen nå med så mange spillere ute?

– Det får vi se på. Nå har vi en hel uke til neste kamp. Forhåpentligvis ser dette bedre ut til neste lørdag, sier sportsdirektør Pål Higson til RA.

– Hvor mye vet dere om skadene til Gran, Kristiansen og Bourque?

– Det er uavklart. Dessverre var det mange som gikk i stykker på slutten av kampen mot Sparta. Nå er det bilder som skal tas og undersøkelser som må fullføres. Så får vi se på det, sier Higson.

Ingen unnskyldning

Trener Anders Gjøse ville etter kampen mot Storhamar ikke bruke alle skadene som noen unnskyldning for at Oilers ga fra seg en 4-2-ledelse det siste kvarteret. Det hele endte med tap 6–5 etter forlenging.

Da Storhamar utlignet til 4–4 svarte Dan Kissel med å sette 5–4 med fire minutter igjen. Med det fullførte han sitt hat trick. Trøkket fra Petter Thoresens lag ble likevel for stort til å stå imot.

– I tredje periode løste vi egentlig avgjørende situasjoner på en bedre måte enn tidligere i kampen. Det er det som gjør at det er så frustrerende og bittert at vi ikke fortsatte med det helt inn. Jeg er veldig fornøyd med mye, men misfornøyd med at det ikke ble to eller tre poeng her, sier treneren.

Oilers-trener Anders Gjøse (Carina Johansen/NTB)

– Hva kan du si om helsetilstanden til de tre nye som manglet lørdag?

– Ikke mer enn at det er snakk om skader på alle tre. Foreløpig vet vi ikke utfallet.

– Hva mener du som trener om å bruke den siste plassen på utlendingskvoten alt nå?

– Jeg vil i alle fall ikke bare hente noen inn for å gjøre det. Vi må kikke litt på omstendighetene også. Lørdag reiste vil til den tredje kampen på under en uke mot topplag. Vi hadde muligheten til å vinne – selv med en ren juniorrekke på isen. Jeg syntes blant annet at en spiller som Philip Mønnich Hagen var god til tross for at han kun fikk tre og et halvt minutter på isen torsdag, sier Gjøse.

Jeg vil i alle fall ikke bare hente noen inn for å gjøre det. — Anders Gjøse

Den unge backen måtte denne gangen spille mye for at Oilers i det hele tatt skulle ha mulighet for å stille tre backpar.

– Skal vi hente inn noe nå må det være et mer drastisk skadeomfang på noen av de som er ute. I utgangspunktet er jeg fornøyd med troppen vi har.

Har diskutert angriper

Treneren innrømmer samtidig at han har vært i samtaler med Pål Higson allerede i år med tanke på mulighetene om å trykke på knappen.

– Vi snakket litt om å kanskje hente en ren målscorer inn tidligere i høst. Det var i perioden da vi prøvde å finne ut av hvordan vi skulle løse effektiviteten i spill fem mot fem.

– En slik enveisspiller er ikke helt vanlig i Oilers?

– Det var der skoen trykket. Spillemessig har det sett bra ut. Men nå har vi også begynt å score mye. Det er bare å se på de siste kampene. Sju mot Lørenskog, fire mot Ringerike, seks mot VIF og Sparta – samt fem mål her mot Storhamar, sier Gjøse.

Samtidig som Oilers har mange skader har klubben lånt ut både Sander Husebø og Thomas Higson til Lørenskog nylig. De hadde vært svært nyttige å ha med lørdag. Samtidig tillater ikke regelverket at de kalles hjem på direkten.

– Dette har vært en helt rett avgjørelse med tanke på utviklingen til de to som er lånt ut nå. Vi kunne ikke forutse at det ville komme tre skader til så raskt, sier Gjøse.

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Storhamar-Oilers 6–5 (0-1, 2-2, 3-2, 1-0)

CC Amfi, 3472 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (10.45) Nick Dineen (Mauldin).

2. periode: 0–2 (22.55) Dan Kissel (Hoff, Klavestad), 1–2 (27.48) Patrick Thoresen (Johnsen, Rønnild), 2–2 (33.34) Jacob Berglund (Quenneville), 2–3 (38.10) Nicolai Bryhnisveen (Mauldin, Bjerke).

3 periode: 2–4 (45.10) Dan Kissel (Hoff, Bjerke), 3–4 (49.07) Jacob Lundell Noer (Rønningen, Salsten), 4–4 (53.13) Andreas Martinsen (Espeland, Kindl), 4–5 (55.59) Dan Kissel, 5–5 (56.51) Patrick Thoresen (Salsten, Johnsen).

Forlengning: 6–5 (62.57) Samuel Solem (Quenneville)

Utvisninger: Storhamar 2x2 min. Oilers 1x2 min.

Skudd: 30–24

Dommere: Karl Johan Vinnerborg og Petter Bjerkan Bakken

---