Oilers slo bunnlag med et nødskrik: – Ikke helt fornøyd

Oilers er fortsatt ubeseiret mot Ringerike Panthers i alle serie- og sluttspillkamper.

– Er du fornøyd med kampen, Anders Gjøse?

– Nei, ikke helt fornøyd. Jeg synes vi gjorde en fin tredje periode, og vant på at vi trykket oss inn på kassen. Det er bra, sier Oilers-treneren til RA.

Det er ikke første gang Oilers ikke er helt fornøyde med egen prestasjon i en bortekamp. Da Ringerike ledet i halvannen periode var det fort gjort å tenke tilbake til det ydmykende 2-1-tapet mot Comet før landslagspausen. Det ble likevel ikke et déjà vu for Oilers-treneren.

– Hva var annerledes denne gangen?

– En helt annen energi, og liv i gruppen. Det sto ikke på det, sier han.

Vi kom ofte på innsiden, men manglet den siste fullførelsen for å sette pucken i mål. — Anders Gjøse

Måtte snuoperasjon til

Oilers så sjokkerte ut da Jonathan Andersen sendte Ringerike Panthers i ledelsen etter nesten seks minutter. Målscoreren fikk trekke helt upresset inn i Oilers’ sone og skyte med Andreas Klavestad i keeperens siktlinje.

Mathias Trettenes åpnet opp hele Ringerike med en pasning gjennom bredden til Nick Dineen. Den tidligere Lillehammer-poengkongen satte 1-1-scoringen, og blåste sånn sett liv i kampen igjen.

Da Oilers snudde til 1–2 i begynnelsen av tredje periode var det nok en gang i overtall, og da med Dineen og Trettenes i servitørrollene. En retur etter Dineens skudd på mål ble plukket opp av Tristin Langan, som i likhet med Dineen scoret i andre kamp på rad.

Med seks minutter igjen av kampen fikk Ringerike spille fem mot tre, og det utnyttet de. Sebastian Åkesson styrte inn utligningen til 2–2 etter et skudd fra Leonards Rimjans.

78 sekunder før sluttsignalet kjempet Tristin Langan inn 2-3-scoringen, og sikret seieren for Oilers.

Ringerike prøvde å ta ut keeper, men det endte bare med at Greg Mauldin spikret kisten med 2–4.

– I siste del av kampen fikk vi bra trykk inn på mål også. Med så mye undertall synes jeg vi skapte mye, sier Gjøse – og legger til:

– Vi kom ofte på innsiden, men manglet den siste fullførelsen for å sette pucken i mål.

Han mener de kunne hatt langt flere mål i kampen ut fra sjansene de skapte.

Trøbbel på ving

Det ble også en kostbar seier for Oilers. Høyre ving Martin Gran fikk seg en smell i overkroppen i åpningsperioden, og returnerte aldri til kampen. Han dro rett til medisinsk undersøkelse.

Foreløpig er skadeomfanget usikkert.

– Jeg venter svar på røntgen, sier Gran.

Christoffer Karlsen manglet allerede før kampen, noe som medfører at det er to høyrevinger i manko for Anders Gjøse – inntil videre.

– Må dere vurdere å hente inn forsterkninger utenfra med to høyrevinger ute?

– Det vet jeg ikke ennå. Vi får se litt hvor lang tid det tar med Karlsen, og status på Gran. Så det er for tidlig å si, sier Gjøse.

Etter to kamper mot bunnlag denne uken blir det tre kamper mot topplag den kommende. Vålerenga (hjemme, tirsdag), Sparta (hjemme, torsdag) og Storhamar (borte lørdag) er programmet for Oilers.

– Hvor viktig var det å ta med tre poeng inn mot den kommende uken?

– Akkurat like viktig som alle de andre poengene. Vi gleder oss veldig til de kampene, sier Gjøse.





---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Ringerike – Stavanger Oilers 2–4 (1-0, 0-1, 1-3)

Schjongshallen, 827 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1–0 (5.46) Jonathan Andersen (Victor Bemström).

2. periode: 1–1 (37.07) Nick Dineen (Mathias Trettenes, Tristin Langan).

3. periode: 1–2 (42.20) Langan (Dineen, Trettenes), 2–2 (53.41) Sebastian Åkesson (Leonards Rimjans), 2–3 (58.42) Langan (Cliff Watson, Andreas Klavestad), 2–4 (59.15) Greg Mauldin (Dineen, Watson).

Utvisninger: Ringerike 7 x 2 min., Oilers 9 x 2 min.

Skudd: 31–36.

---