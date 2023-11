Nå har Todd Bjorkstrand fått ny jobb

Den amerikanske trenerveteranen fra Minneapolis tar nå over HK Poprad i slovakisk Extraliga. Det melder klubben selv i sosiale medier og på sitt nettsted fredag morgen.

HK Poprads beste prestasjoner i klubbhistorien er andreplasser i 2006, 2011 og i 2021. Med seiersmaskinen Bjorkstrand på plass er det liten tvil om hva intensjonene er.

Ønsker seg oppsving

De to siste sesongene har laget endt på henholdsvis 6. plass og 7. plass i ligaspillet, mens det har blitt tidlig exit i sluttspillet begge år.

Poprad er den 10. største byen i Slovakia og har 50.000 innbyggere. Byen er nord i landet og kjent som en feriedestinasjon.

– Jeg er glad for at Todd og jeg har klart å bli enige om en toårig kontrakt. Siden laget ikke har prestert som forventet bestemte vi oss for å ta dette grepet. Bjorkstrand er en erfaren trener som har fått resultater mange steder i Europa. Vi er veldig glade for at han nå skal dele disse erfaringene her i Poprad. Jeg ønsker ham lykke til med jobben, sier sportsdirektør Julius Koval til klubbens eget nettsted.

Bjorkstrand står med åtte sluttspilltriumfer i sin lange karriere. Seks av disse har kommet med Herning i Danmark og to med Oilers. Han har også vært trener for Graz i Østerrike.

Fem år i Oilers

Bjorkstrand var trener for Oilers i fem år før Anders Gjøse erstattet ham foran denne sesongen.

På tross av suksessen i Stavanger kjenner RA til at flere av spillerne var i ferd med å gå trøtte og kjente på behovet for et nytt ansikt. Da endte det med at klubb og trener benyttet seg av en gjensidig termineringsklausul i kontrakten. Egentlig løp avtalen hans med Oilers ut denne sesongen også.

At dette ble gjort og kommunisert ut allerede før sluttspillet var kontroversielt, men Oilers og Bjorkstrand stilnet kritikerne ved å vinne NM-gull likevel.

