Oilers må gripe muligheten

Etter tretten kamper har Oilers holdt på tredjeplassen i EHL, og har kun avgitt poeng til serieleder Storhamar og Sparta. Spillemessig er det flere store forskjeller fra de siste sesongene, men i søndagens kamp mot Stjernen var det likevel én ting som minnet om hvordan Oilers har framstått de seneste årene. De vant nemlig som et maskineri.

Stjernen ledet 2-0, men Oilers endret ikke noe særlig på hva de gjorde. Egentlig var det kun intensiteten som gikk opp og det ble aldri antydning til panikk selv om det sto 2-2 da tredje periode startet. Oilers stengte igjen bak, og scoret like mange mål (tre) som Stjernen hadde skudd i perioden der kampen ble avgjort.

Før kampen mot Frisk Asker var Anders Gjøse klar på at de måtte tette igjen bakover og stole på at produksjonen kom som en konsekvens av spillet. Den tilnærmingen er ikke ukjent for vinnerlag. Det var også et mantra fra Jon Cooper da Tampa Bay Lightning vant to strake Stanley Cup-trofeer.

Mot Sparta torsdag var det ikke nok å spille solid defensivt. Henrik Holm er en vinner av høyt kaliber og klarte å holde Oilers inne i kampen helt til det gjensto tre minutter og sju sekunder i Sparta Amfi. Da kom Martin Grönbergs kampavgjørende scoring.

Tar man bort det målet som kom i åpent bur med 16 sekunder igjen på kampuret gjorde Henrik Holm det som kreves av ham: Han ga Oilers en sjanse til å vinne.

Framover på isen er det en del spillere som må se seg i speilet. Det spilles langt mer kreativt med pucken, eller underholdende som det gjerne kan kalles, enn tidligere. Likevel er det kun Anders Tangen Henriksen, Dan Kissel og Mathias Trettenes som har levert over forventningene så langt i produksjon.

Trener Anders Gjøse etterlyste mer snakking etter Sparta-kampen. Det er en type lederskap Tommy Kristiansen bidrar med i aller høyeste grad.

Oilers-profilen er tilbake etter landslagspausen. Det kan bety mye for Oilers. Han kommer nok ikke til å bidra til enorm økning i antall scoringer selv, men lederskapet han tilfører og den rette innstillingen i de tette kampene er enormt viktig.

Før Kristiansen er tilbake er det to kamper igjen, og da blir det en fortjent landslagspause for Oilers etter en lang periode med tette kamper både i EHL og Champions Hockey League. Motstanderne før oppholdet er også overkommelige med Lillehammer hjemme og Comet borte.

Lillehammer er et overraskelseslag denne sesongen. Fra å være et jumbolag i siste halvdel forrige sesong har de virkelig vist seg konkurransedykige i EHL. Det er likevel et lag Oilers skal slå hver anledning så lenge de velger å være påskrudd. Og det må de være i alle spillets faser.

Kvartfinalene mellom Oilers og Lillehammer i mars var kun trist for norsk ishockey. Torsdag blir det derimot en undreholdende kamp mellom lagene, for nå trenger Oilers å avslutte med seks poeng før landslagspausen hvis de skal henge med i gullkampen mot Storhamar.