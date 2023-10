Oilers klarte ikke score: – Vi var ubesluttsomme

Oilers hadde muligheten til å innta andreplassen i EHL, men sølte den bort i sluttminuttene da Sparta vant 2–0 i Sarpsborg tirsdag kveld. Henrik Holm holdt buret rent gjennom et voldsomt press fra Sparta helt fram til det gjensto tre minutter og sju sekunder. Da fikk Martin Grönberg pucken forbi Oilers’ førstekeeper til 1–0. Med 16 sekunder igjen av kampen ble den punktert av Spartas Kristian Jakobsson da han sendte pucken i Oilers’ tomme mål.

Et tafatt offensivt spill førte til at det ikke ble noen uttelling for Oilers framover på banen.

– Jeg synes vi var et steg bak hele tiden egentlig. Samtidig var vi bra nok til å holde liv i kampen. Vi var sterke foran mål og holdt i de nødvendige duellene. Vi skapte nok, men ikke nok til å vippe det vår vei, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA – og legger til:

– Jeg synes vi var ubesluttsomme i angrepsspillet. Da vi fikk mulighetene våget vi ikke å ta det utover i kampen.

Vi var ikke pigge nok, og gode nok, i angrepsspillet til å vinne. — Anders Gjøse

Oilers-treneren: – Ikke pigge nok

Gjennom fem undertall klarte Oilers å holde Sparta borte fra kampens første scoring, og i de to overtallene Gjøses menn fikk ble det heller ikke uttelling.

Det ble derimot noen tunge perioder for Oilers gjennom kampen der Sparta styrte premissene for det som skjedde på isen. I midten av andre periode var det også et langt strekk der Oilers ikke fikk byttet på grunn av stadige icinger.

Skuddene sto det heller ikke på, ettersom lagene hadde 25 skudd hver.

– Sparta bydde godt på. Vi var ikke pigge nok, og gode nok, i angrepsspillet til å vinne. Det var en god ishockeykamp med høyt tempo, sier Gjøse.

Skadetrøbbel i Oilers

Før kampen var det også enda flere skader i Oilers-leiren. Tommy Kristiansen (brukket skulderblad) og Simon Bourque (overkropp) ble ikke med laget til Østfold søndag. Mot Stjernen ble Nicolai Bryhnisveen skadet, og på trening mellom kampene fikk også Patrick Elvsveen kjenne på det.

– Jeg var litt uheldig på trening. Tror ikke det er noe langvarig, sier Elvsveen.

– Hvor mye har skadene spilt inn, Gjøse?

– Usikker på hvor mye. Selvfølgelig vil vi ha med de vi har. Flere viste seg også fram, sier treneren – som mot Sparta fikk inn junioren Iver Wick Karlsen som et nytt tilskudd med Elvsveen ute.

Muligheten for å revansjere seg kommer raskt for Oilers. Torsdag kommer Lillehammer til DNB Arena.

– Hva skal dere jobbe med fram til den kampen?

– Besluttsomhet med pucken, også må vi få opp mer snakking. Vi har mulighet å få mer spill som vi kan skape mer fra – som vi ikke tok mot Sparta. Både på overganger og i etablert angrepsspill, sier Gjøse.

---

KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Sparta – Oilers 2–0 (0-0, 0-0, 2-0)

Sparta Amfi, 1961 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: Ingen.

3. periode: 1–0 (56.53) Martin Grönberg (Niklas Roest), 2–0 (59.44) Hans Kristian Jakobsson (Miihkali Teppo).

Utvisninger: Sparta 2 x 2 min., Oilers 5 x 2 min.

Skudd: 25–25.

---