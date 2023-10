Oilers-spiller skadet i jubileum – mister bursdagskamp

Søndagens Oilers-seier mot Stjernen var Nicolai Bryhnisveens 100. EHL-kamp for Oilers. Riktignok har toppserien hatt navnene GET-ligaen og Fjordkraft-ligaen i løpet av backens tid i Stavanger, men det jubileet ble ikke helt som planlagt for Oilers-spilleren.

Han forlot nemlig isen med en skade i underkroppen etter å ha stått fast i et spor i isen. Det gjør at tirsdagens kamp mot Sparta står i fare for ham.

Ikke nok med det. Det er også Bryhnisveens 32-årsdag når pucken droppes i Sparta Amfi.

– Dessverre ikke noe nytt med skader. Det er surt, men sånn som skjer, sier Bryhnisveen til RA.

Thomas Higson har spilt bra. Det er mer sannsynlig at vi går ned på folk enn får inn mer folk. — Anders Gjøse

Kan returnere i løpet av uken

Han er klar på at det ikke er en langvarig skade det dreier seg om. Sparta-kampen kommer nok litt for tidlig.

– Da må det bli en del bedre. Jeg holder åpent i tilfelle, men tviler på at jeg spiller. Det er flere kamper denne uken, så vi ser det an litt, sier Oilers-backen.

De drar hjem til Stavanger og DNB Arena for kamp mot Lillehammer torsdag – før Comet venter i Halden Ishall lørdag. Fire kamper på seks dager er den siste innspurten før landslagspausen, og det gir Bryhnisveen noen kamper å komme tilbake til før oppholdet starter.

Oilers har blitt i Østfold etter søndagens 5-2-seier i Stjernehallen, og velger å ikke hente inn forsterkninger før Sparta-kampen for å supplere troppen med Bryhnisveen ute.

– Vi har fortsatt seks backer. Thomas Higson har spilt bra. Det er mer sannsynlig at vi går ned på folk enn får inn mer folk, sier Oilers-trener Anders Gjøse – og legger til:

– Det er også en vanskelig kamp å komme inn i. Derfor velger vi å gå med de seks vi har, og håndterer det fint.

I tillegg til Bryhnisveen mangler Simon Bourque (overkropp) og Tommy Kristiansen (brukket skulderblad). Sistnevnte er ventet klar etter den kommende landslagspausen.

Oilers-trener Gjøse: – Balanse

Bryhnisveen mener kommende motstander Sparta ser ut som de gjorde i fjor ut fra det han har sett av Sjur Robert Nilsens mannskap.

– Solide og høyt tempo. De har vært uheldige med keeperspillet sitt. Det er ikke et lag vi kan undervurdere, selv om de har vært under pari poengmessig. Vi må være på vårt beste. Det tror jeg alle er skjønt enige om. Det blir tøft, sier backen.

Trener Gjøse etterlyser en bedre start enn det de hadde i søndagens kamp mot Stjernen. Da ledet rødtrøyene 2–0 før første periode var halvspilt.

– Da vi kom opp i spillet vårt etter ti-tolv minutter var vi klart bedre enn Stjernen. Jeg synes intensiteten vår var bra. Vårt spill med balanse i det defensive over hele banen og spillet med puck vil gjøre det vanskelig for dem, sier Gjøse – og legger til:

– Vi kan ikke gi dem enkle overganger slik de får brukt farten til å skape mye.

Den ferske rekken med Mathias Trettenes, Christoffer Karlsen og Dan Kissel var involvert i alle Oilers’ fem scoringer i søndagens kamp, og det er lite som tilsier at den kommer til å brytes opp før pucken droppes i Sparta Amfi.

Kampen starter klokken 18.30 og kan følges direkte hos Rogalands Avis.

---

FAKTA

Oilers’ kamper før landslagspausen:

31/10 Sparta-Oilers

2/11 Oilers-Lillehammer

4/11 Comet-Oilers

---