Oilers-talent med gjennombrudd:- Han har vokst

Løperen er tatt ut til U20-landslagets siste samling før VM i desember. Der skal Norge delta for første gang på ti år, etter at nåværende Oilers-trener Anders Gjøse førte juniorlandslaget til opprykk forrige sesong.

Det var langt fra gitt at Calik skulle få sjansen. Han har nemlig ikke vært på landslagssamlinger siden Gjøse samlet et U19-landslag for treningssamling.

Oilers-spilleren ser fram til å få vist seg på U20-landslaget – der hans tidligere trener Christer Nylund (tidligere Oilers U20-trener) er landslagssjef.

– Det blir gøy, og er veldig spennende. Nå er det lenge siden jeg har vært på samling, sier Calik til RA.

I sommer ble det klart at 19-åringen fikk juniorkontrakt for andre sesong på rad. Det tilhører sjeldenhetene, men Calik fikk ikke det ønskede gjennombruddet i 2022-23-sesongen. I stedet ble det 44 målpoeng på 32 kamper for U20-laget, og kun fire A-lagskamper.

Denne sesongen har han vært med på alle Oilers’ A-lagskamper og fått langt mer tillit. Der mener Calik mye av utviklingen ligger.

De første A-lagspoengene har så langt uteblitt, men det er ikke noe han legger for mye i.

– Jeg trenger ikke alltid å produsere. Det viktigste er å spille solid både offensivt og defensivt. Det er nytt for meg å være oppe så mye. Jeg er blitt mer senior nå. Ikke komfortabel ennå, men heller ikke redd. Jeg er mer meg selv, sier Calik.

Han spiller solid og effektiv ishockey. — Anders Gjøse

Han har vokst, og jeg ser tydelig forskjell på da han spilte junior og denne sesongen med EHL og CHL. — Greg Mauldin

Oilers-junior Oliver Calik kjemper om plass for Norge i U20-VM. (Kristoffer Knutsen)

Skryt fra Mauldin

Så langt har han også vikariert en del i bulldoserrekken med Nick Dineen (34) og Greg Mauldin (41). Med Tommy Kristiansen ute med brukket skulderblad har Calik spilt en del ving, i stedet for center som er hans vante posisjon.

De rutinerte spillerne er blitt læremestere for 19-åringen.

– Det er enkelt å spille med dem. De er rutinerte, og gir meg tilbakemeldinger hele tiden, sier Calik.

NHL-veteranen Mauldin har selv jobbet med noen av de største amerikanske talentene gjennom tiden som trener i det amerikanske utviklingsprogrammet USNTDP, og det amerikanske U18-landslaget. Han setter det hele litt i perspektiv.

– Det er en stor ære om han får muligheten der, og han fortjener det. Han har vokst, og jeg ser tydelig forskjell på da han spilte junior og denne sesongen med EHL og CHL (Champions Hockey League, mesterligaen). På seniornivå må han gjøre mye som ikke er nødvendig på U20. Jeg håper det hjelper Oliver å se utviklingen han har hatt, sier Mauldin.

Det var Oilers-trener Anders Gjøse som ledet Norge til opprykk i U20-VM. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Også Oilers-trener Anders Gjøse har latt seg imponere av Calik.

– Han kjente jeg ikke godt fra før, så jeg er imponert. Han spiller solid og effektiv ishockey. Erfaring må utvikles, og han er allerede en anvendelig spiller. Oliver er en klok spiller som ikke er så flashy, sier Gjøse.

– Hvor stort er egentlig U20-VM, Greg Mauldin?

– Nå som jeg har vært med rundt må jeg slå fast at det er kjempestort. For mange er det en fin mulighet å vise seg fram. Det er verdens beste unge spillere, sier Mauldin – og går videre inn på mulighetene som er til stede med speidere på tribunen:

– Skikkelige speidere ser ikke så mye på poeng. De ser innsats og posisjonering. Der hjelper detaljene han får her.

Så langt har Oliver Calik spilt alle Oilers-kampene denne sesongen. (Kristoffer Knutsen)

Jeg har en drøm å spille U20-VM. — Oliver Calik

To Stavanger-bergensere

I 2019 kom Calik til Stavanger sammen med et annet talent fra Bergen-hockeyen; Elias Vatne (17). Før forrige sesong valgte Vatne å dra til den svenske toppklubben Färjestads akademi. Nå skal duoen på samme samling med U20-landslaget.

– Det er dritkult. Vi har skrevet en del sammen om det. Det er sikkert første gang to fra Bergen er på landslagssamling sammen, sier Calik.

Potensialet som ligger i å vise seg fram i et eventuelt U20-VM er gigantisk. Ishockeyen har et hierarki som gjør at U20-VM kun slås av OL med NHL-deltakere og World Cup of Hockey (NHLs tilpassede VM-turnering). Til A-VM er 300 av verdens beste spillere fortsatt i NHL-sluttspillet, mens flere NHL-klubber fristiller sine beste unge spillere til U20-VM.

Det gjør at turneringen som i år spilles i Göteborg får et stjernegalleri på isen, og naturligvis en solid samling av NHL-speidere og klubbsjefer i de beste europeiske klubbene på tribunen.

– Jeg har en drøm å spille U20-VM. Det er noe jeg virkelig har lyst til, sier Calik.

PS: Forrige gang Norge spilte U20-VM på øverste nivå var i 2013-14-sesongen. Da spilte Stavanger-karen Anders Tangen Henriksen for Norge, mens Henrik Medhus var med på samlingen fram til mesterskapet startet. Oilers-spillerne Andreas Klavestad og Ludvig Hoff deltok sammen med blant andre tidligere Oilers-ving Markus Søberg.

FAKTA

Navn: Oliver Calik

Født: 12. mai 2004 (19 år)

Sted: Huddinge, Sverige

Posisjon: Center

Fatning: Venstre

Høyde: 184 centimeter

Oppvokst i Bergen, men flyttet til Stavanger i 2019 for å satse på ishockey.

Kom til byen sammen med ishockeykameraten Elias Vatne.

Har juniorkontrakt med Stavanger Oilers.

