– Kanskje årets mål – så langt

Stavanger — Frisk har skuffet så langt denne sesongen og hadde lite å stille opp mot de regjerende dobbeltmesterne. Oilers fikk en pangstart på oppgjøret. Allerede etter elleve minutter sto det 3–0. Ludvig Hoff, Sondre Bjerke og Dan Kissel ordnet målene. Frisk var kort og godt særdeles svake i egen sone i første periode.

Dan Kissel i aksjon mot Frisk. (Espen Iversen)

Kissels scoring førte ham for øvrig opp på 188 seriemål for Oilers totalt – ett bak rekorden til Martin Strandfeldt. De løftet ham også til 254 mål i alle turneringer – også her ett bak svenskens klubbrekord.

Kissel ble i forrige seriekamp mot Storhamar historisk da han alene overtok rekorden for flest poeng i klubbhistorien fra Christian Dahl-Andersen.

Svake i 2. periode

I den andre perioden var ikke Oilers like skarpe. Selv om de hadde noen sjanser var det Frisk som vant skuddstatistikken. Matthias Trettenes mener Oilers totalt sett gjorde en god kamp, men at akkurat denne perioden er noe de må lære av.

– Den gode starten virket i litt for stor grad å bli en hvilepute i stedet for bensin på bålet. Vi kom unna med det her, men det må vi få luket bort i fortsettelsen. Mot bedre lag hadde vi fort blitt straffet, sier kapteinen.

Christoffer Karlsen likte heller ikke det han så i andre periode.

– Vi var ikke helt på. Det var bra at Henrik Holm tok puckene som kom.

Ikke overrasket

Etter kun et par minutter av den tredje perioden ble kampen drept. Og 4–0 var det høy individuell klasse over.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes viste hvorfor han er en av ligaen beste spillere da han tok med pucken fra egen sone, forbi det som var av motspillere, og satte sin egen retur i nettet. Ikke helt «coast to coast», men et kremmerhus av de sjeldne! Han var nemlig under ganske solid press på sin ferd gjennom sonene.

– Jeg fikk en fin pass av Dan Kissel med en spiller i ryggen og en foran meg. De som spiller i overtall er ofte litt mer i angrepsmodus enn defensivt orienterte – så jeg bestemte meg for å prøve. Finten satt og pucken ramlet etter hvert ned foran meg på åpent mål, sier Trettenes.

– Årets mål i DNB Arena?

– Jeg har et mål om å gjøre et finere i løpet av sesongen, men så langt er det kanskje det, sa en glisende Trettenes.

Tendenser til slagsmål mellom Oilers og Frisk. Bortelaget var tidvis småstygge. (Espen Iversen)

Christoffer Karlsen, som fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 5-0, var ikke veldig overrasket over det han så fra Stavangers hjemvendte hockeykonge.

– Hva skal man si? For Matthias er slikt ganske vanlig. Vi ser det ofte på trening. Jeg er ikke overrasket, men fint at alle fikk se ham få det ut i kamp også.

Neste kamp for Oilers er mot Stjernen søndag.

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Oilers-Frisk 5–0 (3-0, 0-0, 2-0)

DNB Arena, 3286 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (05.05) Ludvig Hoff (Gran, Ulriksen), 2–0 (07.19) Sondre Bjerke (Langan, Østby), 3–0 (11.24) Dan Kissel (Trettenes, Ulriksen).

2. periode: Ingen mål

3. periode: 4–0 (42.02) Mathias Trettenes (Kissel), 5–0 (57.15) Christoffer Karlsen (Watson, Hoff).

Utvisninger: Oilers 3x2 min. Frisk 6x2 min.

Skudd: 32–20

Dommere: Karl Vinnerborg og Karl Erik Hallin

---