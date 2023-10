Rivaltap igjen: – Vi har dem tre ganger til

Oilers tapte for andre gang denne sesongen i EHL, og igjen var det Storhamar som ble for sterke.

– Jeg synes på mange måter vi gjorde en bra kamp, men synes de var mer tålmodige enn oss. Jeg synes spesielt tre av målene var for enkle. De utnyttet det vi ga dem effektivt, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

Han er tydelig på at mål preger kamper, så selv om Oilers styrte mye av det som skjedde i et utsolgt DNB Arena var det nettopp scoringene som gikk mot Gjøses menn.

Etter først å ha tatt ledelsen før det var spilt to minutter med en scoring av Simon Bourque kom Storhamar inn i kampen med Eirik Salstens utligning noen minutter senere. Oilers-kaptein Mathias Trettenes sendte Oilers tilbake i ledelsen i begynnelsen av midtperioden, men Storhamar snudde kampen i samme periode med scoringer fra Axel Sandnes og Salsten.

Gullhjelmbærer Christoffer Karlsen utlignet til 3–3 i tredje periode før Kenneth Pappalardo Gulbrandsen sendte Petter Thoresens menn tilbake i ledelsen. Oilers jaktet desperat etter utligning, og med fem minutter igjen av tredje periode sto Mathias Trettenes for 4-4-målet – som sikret overtid i DNB Arena.

Der ble det ingen mål, og på straffeslag sikret Storhamar to poeng.

Kissel: – Vi må respondere

Det var i all hovedsak enkle feil fra Oilers som førte til at det kom store muligheter for Storhamar.

– Tre mål skal de ha for at de utnytter, men som er for enkle fra vår side, sier Gjøse.

Fortsatt har ikke Oilers klart å slå finalemotstanderen fra de to forrige sesongene i inneværende sesong, men beskjeden fra Dan Kissel er tydelig.

– Vi har dem tre ganger til. Som sagt er det en lang sesong, sier Kissel – og slår fast:

– Vi må respondere.

Sesongen er lang, og Oilers ligger på tredjeplass med én kamp mindre spilt enn Vålerenga (andreplass).

– Tap er tap. Det er godt å få med et poeng, og at vi kom tilbake to ganger. Det er kamp ti av 45, så vi kan ikke ta det for hardt. Må komme oss tilbake på mandag, sier Kissel.

Gikk forbi CDA

Han sto selv for den målgivende pasningen til Mathias Trettenes’ første scoring. Det sendte ham opp på toppen av poenglisten i Oilers-historien. Med 716 målpoeng har amerikaneren passert Christian Dahl-Andersen (715 poeng), og er helt alene som klubbens beste poengplukker gjennom tidene.

Det var ikke noe han brukte mye energi på etter tapet, selv om det i et større perspektiv kan bety langt mer enn én enkeltkamp.

– Det er tøft å feire det etter et tap. Individuelle rekorder er ikke mye i dette spillet uten gode medspillere, sier Kissel.

Oilers får kampfri fram til torsdag. Da kommer Frisk Asker til DNB Arena.

– Hva må gjøres før den kampen?

– Litt mer kontinuitet i valgene. Vi kan dissekere kampen her tydelig, så mye vi vil og kan – men det var litt for enkle feil som førte til baklengsmål, sier Gjøse.





KAMPFAKTA

EHL, ishockey.

Oilers – Storhamar 5–4 e.str. (1–1, 1–2, 2–1, 0–0)

DNB Arena, 4250 tilskuere.

Mål: 1–0 (1.49) Simon Bourque (Patrick Elvsveen, André Bjelland Strandborg), 1–1 (4.22) Eirik Salsten (Thoresen, Quenneville), 2–1 (20.43) Mathias Trettenes (Dan Kissel, Martin Gran), 2–2 (29.31) Axel Sandnes (Johnsen), 2–3 (33.54) Eirik Salsten, 3–3 (43.51) Christoffer Karlsen (Strandborg, Ludvig Hoff), 3–4 (47.08) Kenneth Pappalardo Gulbrandsen (Papuga), 4–4 (55.01) Trettenes (Kristian Østby, Anders Tangen Henriksen).

Utvisninger: Oilers 4 x 2 min., Storhamar 1 x 2 min.

Skudd: 40–27.

