Kan bli klar før toppkampen: - Formen er fin

Etter noen dager med sykefravær var Oilers-kaptein Mathias Trettenes tilbake på is og trening med lagkameratene dagen før seriekampen mot Storhamar. Oilers-profilen forteller at han er på bedringens vei.

– Formen er grei, jeg har vært ganske dårlig et par dager. Jeg har hatt høy feber i flere dager, kroppen har egentlig vært ganske dårlig, men er frisk igjen nå, sier han til RA.

Til tross for at han føler seg frisk, vil verken han eller Oilers ta noen sjanser før de har sett hvordan kroppen responderer på fredagens økt. Dermed er det ikke helt sikkert at han spiller for fullt mot Storhamar lørdag.

– Vi får vente å se hvordan kroppen responderer på denne økta her. Sist trodde vi alt var fint, men så skar det seg, sier Trettenes.

Tidligere denne uken var Oilers i Italia for å spille den siste kampen i Champions Hockey League mot Bolzano. Den kampen vant Oilers 1-0, og det ble nok en smultring for Jens Hoekstra (19) som igjen fikk tillit fra start. 19-åringen har så langt spilt tre kamper for a-laget, og har fortsatt til gode å slippe inn mål.

– Det er godt å vinne, sier Anders Gjøse til RA.

Slipper nesten ikke inn mål

Det er ikke bare Hoekstra som holder buret rent. Oilers har før møtet med Storhamar en målforskjell på 34–9. Med kun ni innslupne mål har Oilers vært solide bakover på banen. Oilers-treneren mener det er flere faktorer som spiller inn på hvorfor det ikke blir flere baklengs.

– Hva er grunnen til at Oilers nesten ikke slipper inn mål?

– Det er litt forskjellig fra kamp til kamp, men vi har blitt vesentlig sterkere i midten og foran kassen. Vi vil trykke og sette press høyt i banen slik at de får mindre tid og muligheter i vår sone, sier Gjøse og legger til:

– Vi er sterke rundt eget mål.

Mathias Trettenes skryter av Oilers-kollektivet, og mener at grunnen til de slipper inn få mål er fordi de er sterke i alle ledd. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Oilers-kaptein, Mathias Trettenes, skryter av både keeperne og resten av Oilers-kollektivet.

– Keeperne har vært veldig gode, begge to. Backene har vært gode, løperne har vært flinke til å ligge rett i banen. Vi er et kollektiv hvor alle leddene fungerer bra, sier Trettenes.

Tilbake på is

Da Oilers møtte italienske Bolzano i CHL på onsdag var verken Mathias Trettenes eller Greg Mauldin med. Begge har slitt med sykdom, og måtte stå over turen til Italia. Begge var tilbake på isen i dag, men Gjøse turte ikke å bekrefte noen av spillerne klare mot Storhamar på fredagens trening i Siddishallen.

Greg Mauldin sto over kampen borte Bolzano onsdag. Fredag var også han tilbake på isen i Siddishallen. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Vi får se hvordan de responderer etter økten. Trettenes trente på mandagen, men var dårlig igjen så ble ikke med til Italia. Så vi må avvente å se hvem som er tilgjengelig, sier Gjøse.

– Ingen her er i tvil om vårt toppnivå

Storhamar har kun tapt én kamp så langt denne sesongen. Forrige gang lagene møttes i september gikk lørdagens motstander av med seieren, og vant kampen i CC-Amfi 2–0. Et revansjesugent Oilers er forberedt på en tøff kamp i DNB Arena.

– Det er et lag som kommer til å spille tøft og spille på sin måte. Storhamar er et lag som like rå spille med puck, og vil ofte rullere med i angrepssonen. Vi må snu på hodene og prøve å stoppe det tidligst mulig, sier Trettenes.

Oilers-treneren er også klar på hva som møter dem.

– Vi møter et voksent seniorlag som er sterke rundt mål og sterke på vantene, sier Gjøse før han legger til:

– Vi må være beredt på å spille med høyere intensitet enn de. Ingen her er i tvil om vårt toppnivå og spillet vårt.

