Kissel ble historisk

Allerede før kampen i Italia var det klart at både Bolzano og Oilers var slått ut av turneringen. Avstanden opp til de 16 lagene som går videre til utslagsrundene var for stor.

Den store spenningen handlet mest av alt om hvilket av de to lagene som skulle få sin første seier i denne utgaven av turneringen. Trener Anders Gjøse var samtidig klar på at han så mye verdi i kampen på forhånd.

– Kampen er sikkert helt uinteressant både for media og fans. Det er den ikke for oss med et helt nytt trenerteam og mange nye spillere. Vi kan vokse på slike kamper. Det har også en verdi for norsk hockey. Så har vi selvsagt veldig lyst på en seier før CHL-sesongen avsluttes, sa Gjøse til RA før kampen.

Rundspilt

Slik så det likevel ikke ut innledningsvis. I første periode vant Bolzano skuddstatistikken med 11–1 og det var først og fremst en solid keeper i Jens Hoekstra, som fikk sjansen på bekostning av Henrik Holm, som reddet tamme Oilers.

Jens Hoekstra var knallgod for Oilers mot Bolzano onsdag. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Bortelaget hadde riktignok tunge forfall i Mathias Trettenes, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen. Faktisk spilte de ikke med fire fulle rekker. Likevel fikk trener Gjøse nok midt i den andre perioden og ga spillerne glassklar beskjed:

– Noe må skje her! Bryt rekkene deres og få pucken på mål, brølte Gjøse under en powerbreak – akkompagnert av noen fyord for å understreke.

Kissel skrev historie

Oilers responderte direkte på beskjeden fra treneren. Først fikk de et overtall, etter å ha skapt sin første store sjanse. Så utnyttet de det umiddelbart da Dan Kissel (36) slo inn 1–0 på tennis etter en retur.

Målet hans sørget også for at han tangerte Christian Dahl-Andersen som klubbens poengkonge gjennom alle tider. Kissel har nå 615 målpoeng i alle turneringer for klubben.

I tredje periode trykket Bolzano på i lange perioder, men keeper Jens Hoekstra (19) sto fram som oppgjørets store spiller. Spesielt redningen han vartet opp med etter 50 minutter holdt høy klasse.

Unggutten har nå tre kamper for A-laget – og har til gode å slippe inn mål!

Helt mot slutten spilte hjemmelaget med høy risiko og både Dan Kissel, Anders Tangen Henriksen og Tristin Langan misbrukte fete sjanser for Oilers. Likevel holdt det for bortelaget som fikk sin etterlengtede CHL-seier også i år.

– Vi gjorde ikke en god kamp taktisk eller innsatsmessig fra start. Så er jeg selvsagt fornøyd med at vi vant. Vi har vært gode i «special teams» i hele år. Så sto Jens Hoekstra en kanonkamp, oppsummerte trener Anders Gjøse til Viaplay etter kampen.

Neste oppgave for Oilers er toppduell mot Storhamar i serien.

---

FAKTA

Ishockey, Champions Hockey League

HC Bolzano (Italia)-Stavanger Oilers 0–1 (0-0, 0–1, 0-0)

Sparkasse Arena

Mål: 1. periode: Ingen

2. periode: 0–1 (32.48) Dan Kissel (Langan, Dineen)

3. periode: Ingen

Utvisninger: Bolzano 1x2 min. Oilers 3x2 min.

Dommere: Manuel Nikolic og Milan Zrnic.

Skudd: 29–15

---