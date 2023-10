Derfor ser han stor verdi i betydningsløs CHL-kamp

Ett fattig poeng er status på tabellen i hockeyens mesterliga. Det blir ikke noe sluttspilleventyr for Oilers i turneringens nye format.

Tirsdag satte laget kursen for det som var en lang og strabasiøs reise til Bolzano i Italia. Tre flyginger og fire timer i buss – for å spille en kamp som ikke betyr all verden for noen av lagene.

– Kampen er sikkert helt uinteressant både for media og fans. Det er den ikke for oss med et helt nytt trenerteam og mange nye spillere. Vi kan vokse på slike kamper. Det har også en verdi for norsk hockey. Så har vi selvsagt veldig lyst på en seier før CHL-sesongen avsluttes, sier trener Anders Gjøse til RA.

Ikke skremt av formatet

Den strabasiøse reisen, kun dager før toppduellen mot Storhamar lørdag, bryr han seg ikke om.

– Vi får bryne oss på en lang tur og gjøre et forsøk på å spille som vi ønsker i en vanskelig bortekamp. Det er en god erfaring å ta med seg videre i sesongen.

Oilers har noen ganger slitt med omstillingen fra CHL til EHL. Spesielt når svakere motstandere har stått på menyen. Det blir neppe tilfellet mot Storhamar til helgen. I så måte ser Gjøse det som en fordel å møte god internasjonal motstand i forkant.

– Premissene legger seg selv der.

– Hva syns du om det nye formatet i CHL nå som dere har prøvd det? Er det vanskeligere for Oilers å gå videre enn før?

– Jeg har ikke erfaring med det gamle, men mener det ville vært fullt mulig å gå videre. Egentlig er vi halvskuffet over at vi ikke klarte å vippe to av disse kampene over til seier. Ulempen fra før er at du ikke kan lære om motstanderen og justere deg fra kamp til kamp. Fordelen er at en får møte flere stiler og kule lag nå.

Tilbakeslag for Trettenes

Gjøse har ikke med seg verken Mathias Trettenes, Tommy Kristiansen eller Greg Mauldin til Italia. Kristiansen hadde sin første økt på is hjemme i Stavanger etter skaden sin tirsdag. De to andre er febersyke. Cliff Watson er samtidig tilbake fra skade.

– Mathias var på is og prøvde seg mandag, men fikk tilbakeslag. Jeg tar ikke med spillere med 40 i feber på en slik reise. Det er det samme med Greg. Vi har mange som sliter litt med sykdom. Selv har jeg også hanglet med feber på kveldene i det siste, sier Gjøse.

Oilers ligger på 21. plass av 24 lag på CHL-tabellen før oppgjøret med ett poeng. Bolzano er nummer 23 på samme poengsum. Seier til Oilers vil sørge for at de ikke kan komme helt sist i grunnspillet. De 16 beste lagene etter 6 kamper går videre. Før siste av seks runder leder Växjö Lakers. Svenskene har kun avgitt ett poeng.

Det var til Oilers – etter en vanvittig opphenting som tok oppgjøret i DNB Arena til overtid.

