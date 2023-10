Viktig duo tilbake for Oilers

Cliff Watson har den siste tiden stått over flere kamper. Etter det RA kjenner til har den amerikanske backen hatt utfordringer med overkroppen. I tillegg var Mathias Trettenes ikke med da Oilers møtte Ringerike Panthers lørdag.

Mandag var duoen tilbake på isen da Oilers hadde den siste treningen i DNB Arena før sesongens siste kamp i Champions Hockey League. Tidlig tirsdag setter Oilers seg på flyet for å dra til den norditalienske byen.

Cliff Watson trente igjen mandag. (Kristoffer Knutsen)

Kampen er uten reell betydning for Anders Gjøses menn ettersom de ikke har mulighet å kapre sluttspillplass i mesterturneringen. Hjemmetapet mot tsjekkiske Ocelari Trinec førte til at muligheten for avansement glapp.

Torsdag drar Oilers hjem til Stavanger igjen, og der kommer forrige sesongs finalemotstander Storhamar for kamp i EHL lørdag.

PS: Greg Mauldin og Tommy Kristiansen trente ikke mandag. Sistnevnte er ute med en skade som gjør at han sannsynligvis ikke spille ishockey før landslagspausen i november.