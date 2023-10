Ett poeng unna historiebøkene

Jakten på klubbrekorden nærmer seg slutten for Oilers-spiller Dan Kissel. Den amerikanske 36-åringen har totalt 614 målpoeng i Oilers-drakt. Det betyr at han har muligheten til både å tangere og passere rekordholder Christian Dahl-Andersen som har rekorden med sine 615 målpoeng.

Christian Dahl Andersen, også kjent som CDA, troner fortsatt alene på toppen som tidenes toppscorer i EHL (eliteserien i ishockey) etter han la opp som ishockeyspiller i 2018.

Christian Dahl-Andersens Oilers-rekord lever på ubestemt tid. Lørdag kan Dan Kissel passere CDA. (Carina Johansen/NTB)

I et intervju med RA i september fortalte Oilers-trener Gjøse at det Kissel har fått til ikke er lett.

– Det er ikke en lett liga å være god i, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA i september.

Han kjenner godt til historien ettersom han spilte sammen med blant andre CDA. Nå leder han Kissel fra benken.

Jari Kesti, Martin Strandfeldt, Tomi Suoniemi, Fredrik Sundin, Josh Soares og Juha-Pekka Loikas er alle tunge navn i klubbhistorien som er passert av amerikaneren Dan Kissel.

Fortjent

Oilers-treneren mener det er fortjent at Kissel i løpet av kort tid kan ta over nok en klubbrekord i Oilers.

– Imponerende. Mange har skapt kontinuitet. Noen av dem henger i taket, mens andre kanskje kommer dit. Jeg er ikke overrasket av at Dan tar den rekorden. Han er en herlig fyr å ha i laget som tar vare på seg selv og alltid vil, sier treneren – som også skyter inn:

– Dan er blitt en lokal kar.

Dan Kissel blitt en lokal kar ifølge Oilers-treneren. Her avbildet da han avgjorde for Oilers i Sparta Amfi. (Christoffer Andersen/NTB)

Hovedpersonen selv har et ganske rolig forhold til det hele.

– Det sier mer om lagene jeg har spilt på her i Stavanger. Jeg har hatt gode lagkamerater som har vært med på alle poengene, sier Kissel – og legger til at hans tidligere lagkamerat Christian Dahl-Andersen var en fenomenal spiller.

Etter hva Kissel har sagt til RA tidligere er det å gi noe tilbake til klubben vel så viktig som poengrekorden.

– Ja, det er spesielt å gjøre det her i denne organisasjonen. Det er noe jeg er stolt av. Jeg ønsker å gi tilbake etter at klubben har gitt meg mye, sa Kissel til RA i september.

[ CHL-drømmen knust ]

CHL-sluttspillet glapp

Etter 2–4 tapet hjemme mot tsjekkiske Ocelari Trinec på onsdag, har ikke Oilers lenger noen sjanse til å avansere videre til et sluttspill. Nå er det EHL som gjelder, og treneren velger å bruke tiden etter tapet til å forberede seg på kampen mot Ringerike og EHL.

Neste kamp for Oilers i CHL borte mot italienske HC Bolzano. Det blir en kamp for heder og ære. Oilers-treneren påpeker at de har en viktig kamp først mot Ringerike til lørdag i EHL.

– Hva gjør dette med inngangen til kampen mot Bolzano?

– Nå har vi Ringerike på lørdag først, så det får vi ta når den tid kommer, sa Gjøse.

Oilers og Mathias Trettenes møter Ringerike lørdag. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Oilers beste spiller i kampen mot Ocelari Trinec var kaptein Mathias Trettenes. Han var alt i alt fornøyd med kampen til tross for tap.

– Alt i alt synes jeg det er en grei kamp. Nivået på de vi møter er veldig høyt, nå skal vi ikke flagge hederlige tap, men vi skal heller ikke svartmale det, sa Trettenes.

FAKTA

Navn: Dan Kissel

Født: 25. januar 1987

Sted: Crestwood, Illinois, USA

Posisjon: Ving

Fatning: Venstre

Kom til Oilers høsten 2012.

Har sju NM-gull som Oilers-spiller.

