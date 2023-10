CHL-drømmen knust

Alt måtte klaffe for Oilers om de skulle holde liv i drømmen om et sluttspill i EHL. Med kun et poeng var Oilers avhengige av en seier for at håpet om avansement skulle leve.

Dagen før kampen fortalte Oilers-keeper Henrik Holm at de måtte være nøye og ikke gjøre feil. Men det tok ikke lang tid før bortelaget satte kampens første. Den tsjekkiske motstanderen gikk ut i hundre da Marian Adámek satte pucken i nettet bak Holm, før det hadde gått et minutt av første periode.

Vi kan ikke slippe inn to mål på den måten der. — Anders Gjøse

Trener Anders Gjøse er skuffet etter tapet mot Ocelari Trinec. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Endret ikke kampbilde

Til tross for en tidlig scoring imot, mener trener Anders Gjøse at den tidlige scoringen ikke påvirket kampbilde nevneverdig.

– Jeg syntes ikke det gjør så mye med kampbilde. Vi går ut og setter de under press i tre perioder. Vi prøver å spille vårt spill og skaper totalt sett flere målsjanser enn de, sier Gjøse til RA etter kampen.

Oilers kaptein, Mathias Trettenes erkjenner at de møtte bedre motstand. Han innrømmer at sluttspurten kom for sent.

– Vi er jo klar over at de kommer ut i et høyt tempo, og spiller kontringshockey. Det er så klart surt, men jeg synes vi tidvis klarer å ri det av oss. Vi kom med et push på slutten, som kanskje burde kommet tidligere. Det er ikke alltid man kan kontrollere det mot så god motstand, sier Trettenes til RA etter kampen.

– Det er skuffende

Motstanderen er langt mer effektive enn Oilers. Daniel Voženílek økte ledelsen før klokken hadde passert et kvarter. Etter kampens andre scoring biter Oilers seg mer fast og kommer til flere gode muligheter. Gjøse synes der skuffende hvordan Oilers slipper inn mål i overtall.

– Det er skuffende, to av målene vi slipper er vi rett og slett for slappe. To mål der vi er flere enn de og er i bra posisjoner, der vi bare ikke er våkne nok i situasjonen, sier han og legger til:

– Det andre og fjerde målet irriterer jeg meg fryktelig over at vi slipper inn. Vi kan ikke slippe inn to mål på den måten der.

– Skal ikke flagge hederlige tap

2. periode startet med et fulltallig Oilers-lag som så ut som de spilte i undertall. De ble rett og slett utspilt av Ocelari Trinec som dominerer spillet på isen, og har desidert mest puck. Halvveis ut i perioden kom endelig Oilers til noen gode sjanser. Men de maktet ikke å sette pucken i motstanderens nett, og gikk til pause før 3. periode med stillingen 0–2. Det ble utrolig nok ingen scoringer i 2. periode. Så da var det fortsatt liv i drømmen om et CHL-sluttspill for Oilers.

Ikke før halvveis ut i 3. periode sitter reduseringen for hjemmelaget. Oilers får et straffeslag, der er Oilers-kaptein Mathias Trettenes sikker som banken. Dermed var det fortsatt liv i kampen og drømmen om et sluttspill for Oilers. Bortelaget svarer kjapt og setter inn sin tredje scoring. Med under fem minutter igjen på klokken sender Patrick Ulriksen DNB Arena til himmels med en lekker scoring fra distanse.

I det som kunne blitt en ellevill opphenting resulterer i fadese. Bortelaget blir for sterke og setter inn 4–2 mot slutten av 3. periode, og Oilers har ikke lenger mulighet til å nå et sluttspill i CHL.

– Alt i alt synes jeg det er en grei kamp. Nivået på de vi møter er veldig høyt, nå skal vi ikke flagge hederlige tap, men vi skal heller ikke svartmale det, sier Trettenes.

Skal vise seg frem

Etter tapet mot Ocelari Trinec blir neste kamp i EHL borte mot italienske HC Bolzano en kamp for heder og ære. Oilers-treneren påpeker at de har en viktig kamp først mot Ringerike til fredag i EHL.

– Hva gjør dette med inngangen til kampen mot Bolzano?

– Nå har vi Ringerike på lørdag først, så det får vi ta når den tid kommer, sier Gjøse.

Oilers kaptein, Trettenes forstår at spørsmålet kommer nå som Oilers ikke lenger har mulighet til å ta seg videre i CHL.

– Jeg skjønner at det blir en snakkis når det er tabellformat. Vi går for å vise oss fram, så skal vi spille for stoltheten, sier han.

---

FAKTA

Stavanger-Ocelari Trinec 2–4 (0-2, 0-0, 2-2)

DNB Arena, tilskuere: 2459

Mål:

1. periode: 0–2 (0:53) Marko Dańo (Andrej Nestrasil), (14:58) Daniel Voženílek (Andrej Nestrasil)

2. periode: 0–0

3. periode: 2–2 (42:40) Martin Marinčin (Adam Smith), (58:13) Martin Růžička (Daniel Voženílek), (50:09) Mathias Trettenes, (55:11) Patrick Ulriksen (Dan Kissel)

Utvisninger: Stavanger Oilers 2 x 2 min. Ocelari Trinec 8 x 2 min.

Skudd: 39–28

Dommere: Petter Bjerkan Bakken og Martin Christensen

---

