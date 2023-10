Oilers-treneren før CHL: - Vi har selvtillit

Stavanger Oilers møter Tsjekkiske Ocelari Trinec i Champions Hockey League (CHL) hjemme i DNB Arena onsdag. Oilers ligger i skrivende stund på 21. plass, og må vinne mot Ocelari Trinec for å ha muligheten til å komme over streken og til sluttspill.

Den tsjekkiske motstanderen trenger også sårt en seier da de ligger på en 17. plass, et poeng bak streken til sluttspillet og sveitsiske Rapperswil-Jona Lakers på 16. plass.

– De kommer til å utnytte våre feil

Oilers kjenner sine tsjekkiske motstandere godt. Dette er nemlig den tredje høsten de møter de regjerende tsjekkiske seriemesterne. Oilers har møtt den tsjekkiske toppklubben fire ganger tidligere totalt sett. Det første oppgjøret, i 2014, vant Oilers 5–4. Kampen omtales på følgende vis på klubbens hjemmeside: «Seieren blir stående som en av mange stolte dager i klubbens internasjonale logg.» I returoppgjøret slo tsjekkerne imidlertid tilbake og vant i Stavanger.

Året etter møtte lagene hverandre i nok et gruppespill.

Tempo er fordel oss. — Anders Gjøse

Der hadde Oilers muligens av sine beste kamper noensinne. Det endte med 4–1 seier i DNB Arena. Men tsjekkerne slo tilbake i returoppgjøret, og det endte med poengdeling etter tap på overtid.

En som har vært med på alle de fire møtene med Ocelari Trinec, er Oilers-keeper Henrik Holm. Keeperen, som nå har rundet 700 kamper for Oilers, mener laget må være solide og unngå feil for ikke å risikere at besøket fra Tsjekkia straffer dem.

– Vi møter et ekstremt godt lag som er tungt og solid. Vi må unngå feil og spille solid. De kommer til å utnytte våre feil, sier Holm til RA.

Henrik Holm har møtt Ocelari Trinec fire ganger tidligere. Samtlige som Oilers-spiller. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Holm har blitt hvilt i to av de tre siste kampene i EHL. Selv sier han at han hadde følt seg like klar for CHL-kampen om han hadde spilt alle kampene.

– Jeg hadde nok følt meg like klar uansett. Men det er viktig for laget å holde to keepere i gang, sier han før han legger til:

– Jeg er klar til dyst.

Oilers Greg Mauldin venter en tøff kamp i DNB Arena. Oilers tar imot laget som har vunnet den tsjekkiske ligaen de siste tre årene på rad.

– Det blir en tøff kamp. Vanligvis er lag fra Tsjekkia veldige strukturerte. De har mye erfaring, så vi må være skarpe og påskrudde, sier han til RA.

Selvtillit

Går ting Oilers’ vei i DNB Arena vil Oilers passere Ocelari Trinec på tabellen. Da har de plutselig alt å spille for når de møter italienske Bolanzo neste uke, et lag som har til gode å få med seg poeng fra kampene i CHL så langt.

Trener Anders Gjøse forbereder laget på at kampen blir mye tøffere enn nedsablingen av Comet Halden i EHL, da Oilers vant hele 10–0 borte. Den tsjekkiske motstanderen kommer til DNB Arena med stor rutine i spillere, som blant annet er på landslag og har spilt i NHL.

– Vi må være gode defensivt. De har en vanvittig rutine, spesielt på store offensive spillere som har vært i NHL og spiller på landslag. De er gode med puck, men jeg tror at tempo er fordel oss, så vi må vi være gode i struktur defensivt, sier Gjøse til RA.

Selv om Oilers kommer fra en god opplevelse mot Comet, er Gjøse klar over at kampen i morgen blir annerledes, og Oilers må forsvare seg i en mye større grad mot Ocelari Trinec.

– Vi kommer til å ha vesentlig mindre puck og kommer til å måtte forsvare oss med høyere intensitet enn det har vi gjort på en stund nå, sier han og legger til:

– Vi har selvtillit og føler at vi utvikler oss i riktig retning. Så vet guttene også at det blir en skikkelig seniorkamp.

