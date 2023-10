Historisk åpning ga sterk Oilers-seier

Oilers gikk ut i hundre, og før klokken hadde passert det første minuttet satte Andreas Klavestad inn kveldens første. Det skulle ikke ta lang tid før Oilers igjen kunne juble. Et snaut minutt etter Klavestads scoring var Patrick Elvsveens tur til å sette pucken i nettet. Oilers hadde virkelig fått blod på tann, og før klokken hadde passert fire spilte minutter avgjør Christoffer Karlsen like så godt kampen i første periode med nok én scoring.

Tangering av klubbrekorden

Men Oilers var langt fra fornøyde med 3–0. Sju minutter ut i første periode vil også Martin Gran være med på moroa og satte inn dagens fjerde til Stavanger-laget. Herfra var det heller ikke noe spørsmål om Oilers kom til å vinne, men hvor mye kommer Oilers til å vinne.

Etter scoringer av Anders Tangen Henriksen på 5-0, og Mathias Trettenes på 6–0 tangerer Oilers sin egen rekord fra 2011, hvor Oilers ledet 6–0 etter første periode mot Frisk Asker (hjemme), og mot Grüner (hjemme) i 2022. Begge disse kampene ble spilt på hjemmebane, så det er første gang Oilers har scoret seks mål i første periode på bortebane.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes ble banens beste i kampen mot Comet Halden. (Kristoffer Knutsen)

Alle de seks målene i den historiske første perioden ble scoret av seks forskjellige spillere: Andreas Klavestad, Patrick Elvsveen, Christoffer Karlsen, Martin Gran, Anders Henriksen og Mathias Trettenes.

Etter en svak kamp hjemme mot Lørenskog hvor Oilers kun maktet å score et mål, viste Oilers seg fra en bedre side borte mot Lillehammer da de vant 5–1. Søndag holdt Oilers nullen igjen noe som resulterer i kun et mål imot de siste tre kampene. Trener Anders Gjøse mener dagens seier viser at laget har karakter.

– Det er nå vi ser hvilken karakter som bor i laget, sa Gjøse til RA etter kampen.

Like sterke borte som hjemme

Det har tidligere vært snakket om «dårlige bortekamper». Dette mener Gjøse det bør bli en slutt på nå.

– Tror ikke vi trenger å snakke om mer om det å være svakere borte enn hjemme, sa han.

Kristoffer Karlsen sto bak tre av Oilers scoringer, og fikk dermed sitt aller første hat trick på seniornivå. Han var også fornøyd etter kampen. Selv etter en timåls seier, mener Karlsen Oilers burde satt enda flere.

Christoffer Karlsen fikk seniorkarrierens første hat trick mot Comet Halden. (Kristoffer Knutsen)

– Det var vel litt etter første perioden vi følte alt gikk inn, noe som preget kampen veldig. Det er bra at vi scorer så mye, og vi kunne nok scoret mer, sa han til RA etter kampen, før han la til hat tricket kom litt ut av ingenting:

– Det er mitt første hat trick på seniornivå. Det kommer litt ut av det blå, men det er selvfølgelig gøy, jeg vil jo alltid score mål.

Slike seiere som i dag viser også den enorme forskjellen på topp og bunnlagene. Dette bekymrer Karlsen som er en av flere som vil gjøre EHL enda mer interessant for publikum.

– Vi står i en situasjon der vi vil at hockeyen skal bli mer interessant, så det påvirker ikke kanskje så positivt sånn sett. Så spilte vi en mye jevnere kamp mot Lillehammer igjen. Så det kan jo også være tilfeldigheter som gjør at forskjellene blir såpass store som i dag.

Karlsen scoret sitt mål nummer to for kvelden da han satte midtperiodens eneste mål. Elvsveen ble også tomålsscorer da han satte 8–0 tidlig i tredje periode. Ludvig Hoff satte inn 9-0, før Karlsen endte opp med hat trick da han satte 10–0 i et overtallsspill.

---

FAKTA

Comet – Stavanger 0–10 (0-6, 0-1, 0-2)

Halden Ishall, 988 tilskuere

Mål:

1. periode: 0–1 (0.38) Andreas Klavestad (Simon Bourque), 0–2 (1.54) Patrick Rørbu Elvsveen (Nicolai Bryhnisveen), 0–3 (3.34) Christoffer Karlsen (Daniel Thomas Kissel, Mathias Trettenes), 0–4 (6.40) Martin Gran (Trettenes, Kristian Østby), 0–5 (12.35) Anders Tangen Henriksen (Tristin Mathew Langan), 0–6 (13.10) Trettenes (Kissel).

2. periode: 0–7 (21.34) Karlsen (Bourque, Østby).

3. periode: 0–8 (42.48) Elvsveen (Henriksen), 0–9 (55.51) Ludvig Hoff (Karlsen, Henriksen) 0–10 (59.13) Karlsen (Klavestad, Hoff).

Utvisninger: Comet 4 x 2 min., Stavanger 5 x 2 min.

Skudd: 19–36

Dommere: Mads Frandsen og Erik Fredriksen

---

