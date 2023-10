Trettenes kan bli utestengt

Taklingen der Trettenes tilsynelatende kun går etter å stanse Piccinich, som er langt unna pucken da taklingen fant sted, framstår som stygg og farlig.

Én video av situasjonen går nå sin seiersgang på X/Twitter. Trettenes fikk heller ikke to minutter for hendelsen. Utvisningen som ble gitt fikk en åpenbart overrasket Dan Kissel for interference – uten at det er lett å skjønne helt hvorfor.

Her prøver Trettenes å ødelegge karrieren til JJ Piccinich. Dommerne ender med å gi Dan Kissel 2 minutter for interference. Norsk hockey på sitt absolutt mest elendige 👇 #2hockey pic.twitter.com/rvVAh1rOz9 — Thomas Bekkevold (@ThomasBekkevold) September 30, 2023





Sportsdirektør Pål Higson ønsker ikke å si mye om klagen Players Safety har sendt inn, men han er enig i at det var en åpenbar interference på Trettenes.

– Det er åpenbart en interference, om det blir én karantene gjenstår å se, sier Higson til RA mandag.

Stavanger Oilers venter på svar fra DISU (disiplinærutvalget i Norges Ishockeyforbund) om kapteinen får karantene eller ikke.

De regjerende mesterne kan fort måtte belage seg på å spille tirsdagens kamp mot Lørenskog uten Trettenes skulle klagen få medhold. En eventuell karantene kan også bli større enn det.

TV 2s ekspertkommentator Bjørn Erevik var på Twitter/X ikke nådig i sin dom over taklingen.

«Som kommentator gjennom mange sesonger, så er knetaklinger noe jeg har vært «krassest» på, det er potensielt karriere-ødeleggende. Nå er ikke dette kne/kne, men like fullt. Denne hadde jeg totalslaktet hvis jeg kommentert denne kampen, totalt unødvendig av en fair spiller som Trettenes.»

DISU opplyser til RA at en avgjørelse om karantene nok vil fattes i løpet av mandagen.

Mathias Trettenes har ikke svart på RAs henvendelser.

Saken oppdateres.