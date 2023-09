Snauklippet etter storseier: Ikke akkurat hårfint

Stavanger — Det var damenes aften i DNB Arena. «Hockey & Heels» har lang tradisjon hos Oilers og denne gangen ble det samlet inn over 50.000 kroner til «Rosa sløyfe»-aksjonen til Kreftforeningen. Veteranen Dineen hadde ingen problemer med å la de røde lokkene sine falle for den saken. Spesielt ikke etter at han hadde scoret kveldens fjerde og siste mål – i en kamp hvor forskjellen på lagene var alt annet en hårfin.

– Jeg hadde egentlig planlagt å klippe meg samme dag som Patrick Ulriksen spurte om jeg kunne stille opp for å bli snauklippet om nok penger ble samlet inn. Det hadde jeg ingen problemer med, sier Dineen – og fortsetter:

– Det er ikke første gang jeg kjører snauklippet. Jeg gjorde det noen ganger i ungdommen, men jeg vil fortsatt se best ut i garderoben her!

Veteranen var greit fornøyd med det som ble vist på isen i forkant.

– Vi gjorde det vi måtte. De er et ganske solid lag. Gode på omstillingen mellom forsvar og angrep og skaper en del på det, sa den tidligere Lillehammer-spilleren.

Aldri tvil

Oilers så bunnsolide ut fra første dropp under damenes aften i DNB Arena lørdag og det tok ikke engang to minutter før den første pucken lå bak Kasper Byrkjeland i Stjernen-målet – signert Christoffer Karlsen.

Hjemmelaget malte bare videre på og det var fullt fortjent da Anders Tangen Henriksen doblet ledelsen fra kloss hold etter snaue 12 minutter. Ledelsen kunne vært større etter en førsteperiode hvor skuddstatistikken endte 16–5.

Oilers jubler for 2-0-målet til Anders Tangen Henriksen. (Espen Iversen)

De regjerende mesterne dominerte også den andre perioden, men tok foten ganske merkbart av gasspedalen. Midtperioden forble målløs.

I den tredje perioden yppet Stjernen seg mer og det så litt farlig ut da Oilers havnet i undertall med snaue ni minutter igjen. Det gikk likevel helt fint og da utviste Dan Kissel kom på isen igjen ble han umiddelbart satt opp alene med keeper. Det endte i scoring – og ett steg nærmere både scoringsrekorden til Martin Strandfeldt og den totale poengrekorden til Christian Dahl-Andersen for amerikaneren.

Stjernen gjorde et siste desperat forsøk med å ta ut keeper ganske tidlig for å skape ny spenning, men det gikk ikke bra. Med tre minutter igjen satte Nick Dineen pucken i åpent nett til 4–0.

Strålende i undertall

Trener Anders Gjøse likte hva han så.

– Jeg er veldig fornøyd og differansen kunne også vært langt større, peker Oilers-treneren på.

Han innser at laget hans må finne en måte å bli mer effektive på, men liker måten de nekter motstanderne sjanser på.

– Frisk kom bare til seks sjanser mot oss på bortebane i uken og Stjernen fikk ikke mye mer her. Så må vi finne en måte å bli mer effektive på i spill fem mot fem. Der er vi fortsatt ikke gode nok.

I en bit av spillet er Oilers definitivt det. «Special teams» satt som et skudd lørdag. Stjernen fikk ikke score i overtall samtidig som Oilers benyttet begge sine muligheter. Faktisk har Oilers ikke sluppet inn et eneste mål i undertall så langt i år.

– Bank i bordet! I dag var vi hundre prosent i undertall og overtall. Samtidig burde vi nok spilt mer overtall så mye som vi dominerte, men dommerne virket ikke å være helt av samme oppfatning, sa Gjøse.

---

FAKTA

Ishockey, EHL

Oilers-Stjernen (2-0,

DNB Arena, 3644 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (01.51) Christoffer Karlsen (Watson, Hoff), 2–0 (11.54) Anders Tangen Henriksen (Strandborg, Hoff).

2. periode: Ingen mål.

3. periode: 3–0 (52.50) Dan Kissel (Mauldin, Dineen), 4–0 (56.59) Nick Dineen (Mauldin).

Utvisninger: Oilers 2x2 min. Stjernen 2x2 min.

Skudd: 36–19

Dommere: Petter Bjerkan Bakken og Mikael Fredrik Johansson.

---