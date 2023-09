Historiske Kissel: – Imponerende

Kun seks målpoeng gjenstår før Dan Kissel har dratt i land enda en klubbrekord i Oilers. 36-åringen har 609 målpoeng til sammen i serie, sluttspill og Europa. Kun Christian Dahl-Andersen (615 poeng) har flere. I EHL (eliteserien i ishockey) er han helt alene på toppen.

Jari Kesti, Martin Strandfeldt, Tomi Suoniemi, Fredrik Sundin, Josh Soares og Juha-Pekka Loikas er alle tunge navn i klubbhistorien som er passert av amerikaneren Dan Kissel.

609 målpoeng totalt, og 470 i seriespill, er sterkt – til og med for en utlending som er hentet inn for å produsere.

– Det er ikke en lett liga å være god i, sier Oilers-trener Anders Gjøse til RA.

Oilers-trener Anders Gjøse mener det er sterkt at Dan Kissel har klart å sette poengrekorden i den norske ligaen. (Kristoffer Knutsen)

Jeg ønsker å gi tilbake etter at klubben har gitt meg mye. — Dan Kissel

Blitt lokal

Treneren kjenner godt til historien ettersom han spilte sammen med blant andre «CDA». Nå leder han Kissel fra benken.

Gjøse mener det er fortjent at Kissel i løpet av kort tid kan ta over nok en klubbrekord i Oilers.

– Imponerende. Mange har skapt kontinuitet. Noen av dem henger i taket, mens andre kanskje kommer dit. Jeg er ikke overrasket av at Dan tar den rekorden. Han er en herlig fyr å ha i laget som tar vare på seg selv og alltid vil, sier treneren – som også skyter inn:

– Dan er blitt en lokal kar.

Hovedpersonen selv har et ganske rolig forhold til det hele.

– Det sier mer om lagene jeg har spilt på her i Stavanger. Jeg har hatt gode lagkamerater som har vært med på alle poengene, sier Kissel – og legger til at hans tidligere lagkamerat Christian Dahl-Andersen var en fenomenal spiller.

Oilers' Dan Kissel kan bli aktuell for det norske A-landslaget. (Carina Johansen/NTB)

Kissel har for lengst slått seg til ro i Stavanger med kone fra byen. Etter to år i sveitsisk ishockey var det ikke tvil om at han skulle hjem til Oilers.

– Betyr det noe for deg å ta klubbrekorden?

– Ja, det er spesielt å gjøre det her i denne organisasjonen. Det er noe jeg er stolt av. Jeg ønsker å gi tilbake etter at klubben har gitt meg mye, sier Kissel.

Forrige sesong ble Dennis Sveum historisk med flest kamper i klubbhistorien, mens det denne sesongen er Kissel som overtar poengtoppen. Christian Dahl-Andersen var innehaveren av begge rekordene.

Det blir også andre sesongen Dan Kissel ikke regnes som importspiller lengre etter over åtte sesonger i norsk ishockey. Det som begynte med en ettårskontrakt i 2012-13-sesongen har, med unntak av to år i sveitsiske Visp, blitt et langt arbeidsforhold.

Oilers-Kissel utelukker ikke landslaget

Med norsk kone, og sånn sett norske barn, har han tidligere jobbet for å få norsk statsborgerskap etter en lovendring førte til at det er mulig med dobbelt.

I de hektiske dagene med ishockey og familieliv har han også begynt i et internship hos et firma i regionen. Når det blir litt roligere tider håper Kissel å få tatt språktesten på ny slik han får statsborgerskap.

– Jeg får kanskje gjort det i januar eller februar. De har endret kravene fra sist jeg tok testen, sier Kissel.

– Vil du satse på landslagsplass da?

– Først og fremst må jeg få på plass statsborgerskapet, men jeg vil ikke si nei til landslaget hvis sjansen byr seg, sier 36-åringen.

Lenge før det blir aktuelt skal Oilers til Asker og Varner Arena for å møte Frisk torsdag. Der er Tommy Kristiansen fortsatt uaktuell, noe han vil være en stund framover grunnet en skade i overkroppen.

PS: Tristin Langan var borte fra trening tirsdag på grunn av sykdom. 24-åringen står med to poeng på like mange kamper etter å ha mistet deler av oppkjøringen, alle CHL-kampene og serieåpningen med en skade i foten.

---

FAKTA

Navn: Dan Kissel

Født: 25. januar 1987

Sted: Crestwood, Illinois, USA

Posisjon: Ving

Fatning: Venstre

Kom til Oilers høsten 2012.

Har sju NM-gull som Oilers-spiller.

---