Samme Oilers-problemet

De siste årene har det vært en vane at Oilers kommer litt skjevt ut fra start i Fjordkraft-ligaen, eller EHL som det heter nå. Lag som spiller i europeiske turneringer har ofte en tøff tilpasning når de skal til hjemlig liga. Der Oilers ble overkjørt av Dynamo Pardubice er det Anders Gjøses menn man forventer styrer kampene i EHL.

Overgangen fra Champions Hockey League kan være brutal, og selv om Oilers ga både Färjestad og Växjö skikkelig kamp er det på helt andre premisser enn når pucken droppes hjemme i Norge. I EHL skal Oilers kjøre kampplanen på egne premisser. Det fikk de problemer med mot Storhamar.

0-2-tapet mot Storhamar var med et Oilers som hadde utvikling fra 4-0-seieren mot Ringerike i serieåpningen. Det var strammet til noe defensivt, selv om Ringerike ikke evnet å eksponere Oilers’ svakheter og unytte det til scoringer. Det defensive var også noe av det de jobbet med på treningene fram mot Storhamar-kampen. Likevel ble det sluppet til flere farlige sjanser, spesielt på overganger.

Fra Anders Gjøse ble ansatt som Oilers-trener er det overganger han har sagt de skal være gode på. Det forutsetter at strukturen er på plass slik at de faktisk kan få noe igjen for raske spillevendinger. Det er også et annet element som spiller inn:

Oilers er nødt å gå inn der det gjør vondt, til slottet - området foran motstanderens mål.

Mot Storhamar ble det altfor mye spill med puck på utsiden langs vantet, i stedet for å gå inn mot mål. Skal Oilers slå Vålerenga lørdag må de virkelig tøffe seg til og betale prisen for å gå inn der Vålerenga kommer til å kjempe for at de ikke skal være.

Torsdag var det ett hederlig unntak fra den evige sirklingen rundt omkring i offensiv sone. André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff ble gjenforent mot slutten av kampen, og den norske superrekken hadde nærmest umiddelbart en målsjanse som førte til en Storhamar-utvisning og klar målsjanse. Hvorfor skjedde det? Jo, fordi de våget å gå der det gjør vondt.

Det er kanskje underholdende å ha pucken i offensiv sone, men det er helt meningsløst at spillet er der hvis ingen tør å utfordre. Det er der mange av svarene ligger for Oilers nå. De har fått en større offensiv frihet enn de hadde under Todd Bjorkstrand. Det betyr likevel ikke at de skal la være å skape skikkelige målsjanser.

Nå gjentar historien seg med en svak seriestart og supportere som er bekymret for Oilers, samtidig er det kun spilt to seriekamper. Bekymringene kan godt vente en stund. Det er altfor tidlig å si at prosjektet til Anders Gjøse er mislykket. Sannheten er at de trenger mer enn to seriekamper for at det skal sitte. Tar man med reising og Champions Hockey League-avvenning kan det godt gå til november før man får se Oilers slik Gjøse ønsker de skal framstå. Tilpasningen til å spille en mer overgangsbasert ishockey med puckbesittelse tar selvfølgelig tid, og det kan se dumt ut fram til det sitter. Slik er det nå, og har vært de siste sesongene.

Så blir det selvsagt spennende å se om naiviteten begynner å forsvinne allerede mot Vålerenga.

For det er en kamp folk gleder seg til, og DNB Arena blir fylt opp av forventningsfulle supportere.