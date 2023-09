Billettkok i DNB Arena – ordning kan sørge for ledige seter

Selv om Oilers gikk på 2-0-tap borte mot Storhamar torsdag kveld gjenspeiles det ikke i billettsalget før Vålerenga kommer på besøk.

Oilers’ daglige leder Terje Haukali forteller RA at det kan komme noen flere ledige sitteplasser på grunn av ordningen med resalg av sesongkort.

– Vi ser at ordningen fungerer godt, og flere som ikke kan gå på kamp har lagt billettene ut på resalg. Det gjør at gode seter blir tilgjengelige inn mot kampen, sier Haukali til RA.

Det er noen få enkeltseter tilgjengelig i salkartet. På ståfeltet til Roughnecks er det fortsatt ledige billetter og i restauranten er det noe ledig. Mulighetene for å komme seg på kamp er dermed til stede.

– Ståfeltet har god kapasitet, så vi håper folk vil komme seg på kamp, sier Haukali.

Han forteller også at det er solgt godt med billetter på bortefeltet. Noe av området rundt Vålerenga-supporterne må uansett sperres.

– Det er tilnærmet utsolgt, slår Oilers-sjefen fast.

Oilers' daglige leder Terje Haukali forteller at det er få ledige seter i DNB Arena til lørdagens kamp mellom Oilers og Vålerenga. (Kristoffer Knutsen)

Vålerenga kommer til Stavanger etter 7-1-seier hjemme mot Lillehammer. VIF-trener Fredrik Andersson fortalte Dagsavisen at de ikke kan spille på samme måten som de gjorde da de hadde en svak åpning på Jordal Amfi.

– Jeg sa det til spillerne etter kampen, at møter vi lag som Stavanger, Storhamar eller Sparta tar de vare på de sjansene som Lillehammer fikk. Og da kan vi ligge under med 3–0 og ha tapt kampen hvis vi spiller en første periode som vi gjorde. Derfor må vi lære oss å starte kampen på en mye bedre måte enn det vi har gjort de to første kampene til nå, sa Andersson til Dagsavisen.

Oilers må på sin side løfte seg noen hakk fra forestillingen i CC Amfi.

– Det var seigt og urytmisk, sa Oilers-trener Anders Gjøse til RA etter kampen.

Kun Tommy Kristiansen er utilgjengelig for Oilers. Han er ute med en skade i overkroppen og mister etter alt å dømme de neste ukene.