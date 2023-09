Oilers-nykommer: – Aldri hatt det før

Ikke bare er det en ny hall og motstander for canadieren, men han skal også ha på seg gullhjelmen (egen hjelm til lagets beste poengplukker, journ.anm.) for første gang.

I fredagens sesongåpning sto Bourque igjen med to målpoeng etter assist på scoringene til Nick Dineen og Martin Gran. Sistnevnte kom i overtall.

Ryktene om gullhjelmen har allerede nådd backen, som i seriedebuten så kaptein Mathias Trettenes ha den på hodet.

– De fortalte meg det. Jeg har aldri hatt det før. Det er egentlig noe å gi anerkjennelse til medspillerne mine for. Jeg har jo kun målgivende pasninger i ligaen, sier Bourque til RA med en viss ydmykhet i stemmen.

Oilers-backer på topp

Fra før kjenner han godt forrige sesongs poengkonge, Martin Lefebvre. Han var noe så sjeldent som en back med gullhjelm til sesongslutt. Sist det skjedde i Oilers var da Nolan Zajac herjet i 2019-20-sesongen med totalt 58 målpoeng på 44 kamper.

– Er det et mål å ha gullhjelmen gjennom hele sesongen?

– Nei, det er ikke noe jeg tenker på. Målet mitt er at laget vinner, så skal jeg bidra med mål og målgivende hvis det er det som skal til, sier Bourque.

Han kjenner til Lefebvre fra hjemme og vet godt om den offensive suksessen som landsmannen hadde i det som het Fjordkraft-ligaen. Nå er ligaen omdøpt til EHL, men konseptet med gullhjelm er blitt værende i den norske toppserien.

Oilers-back Simon Bourque skal spille med gullhjelmen mot Storhamar. (Kristoffer Knutsen)

Om gullhjelmen: – Kult konsept

Gullhjelm for den beste poengplukkeren er et ukjent fenomen for nordamerikanerne som kommer til Europa, men Bourque forteller at det er noe han fort blir vant til.

– Det er et kult konsept å ha en slags konkurranse gående, sier han.

– Du blir ikke redd av å ha gullhjelm på? Det er vel som å bli malt blink på?

– Nei. Når den kommer på så ser jeg den jo ikke, ler backen.

Han har så langt fått vist seg fram med det offensive spillet i både Champions Hockey League og EHL. I CHL ble det et vakkert mål med et slagskudd, mens de tre andre målpoengene har vært pasninger.

Servitørrollen kan 26-åringen være komfortabel med.

– Jeg liker den måten jeg spiller på nå. Det er gøy, sier Bourque.

Denne uken får han og Oilers testet seg mot to av de antatt tøffeste motstanderne denne sesongen, Storhamar (borte) og Vålerenga (hjemme).

PS: Tristin Langan trente hele mandagsøkten med Oilers, riktignok i rød trøye (signal på null kontakt). Han mistet serieåpningen sammen med Tommy Kristiansen på grunn av skade.

