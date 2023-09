- Satte «Vigå» på kartet

Stavanger — Etter kamper i Champions Hockey League var tempo og motstand en helt annen for de regjerende dobbeltmesterne i årets første seriekamp. Ringerike skal ikke være noen målestokk – og var det heller i sannhetens navn ikke.

De første minuttene av premieren var preget av litt rot og usikkerhet, men da så våknet Anders Tangen Henriksen. Angriperen, som debuterte for Oilers tilbake i 2013/2014-sesongen, plukket opp en feilpasning fra bak mål. Så tverrvendte han, og klinte inn 1–0 i lengste hjørnet etter snaue åtte minutter. Etter det var det takk og farvel. Oilers så seg ikke tilbake og malte i stykker sin motstander.

Scoringen var ikke bare den første i sesongen 2023/2024. Ettersom den øverste serien har skiftet navn denne sesongen, grunnet problemer med å finne noen som vil betale godt nok for navnerettighetene, ble det faktisk det aller første målet i historien til Eliteserien Hockey League (EHL). Selv om det ble scoret tidligere i den andre kampen fredag, mellom VIF og Frisk, startet denne en time senere.

Kuriøst, på grensen til en klassisk pubquiz, men faktisk noe å smile litt over.

– Det hadde jeg ikke tenkt på før du nevner det. Der fikk jeg satt «Vigå» på kartet! Så får vi håpet at ligaen blir hetende det en god stund, slår en glisende Tangen Henriksen fast.

Dominerte

Kvernevik-karen fikk også høre at «Vigå» ble sunget taktfast fra publikum i DNB Arena på tampen av kampen. Det kom etter at han avgjorde en liten brytekamp på elegant vis foran Roughnecks. Utenfor garderoben klarte heller ikke en skadet Tommy Kristiansen å la være å synge det samme igjen og igjen etter kampen.

– Det med «Vigå» har blitt en greie, ler Tangen Henriksen.

28-åringen var for øvrig godt fornøyd med det Oilers viste fram i premieren.

– Vi gikk ut og dominerte fra start til slutt. Ringerike truet oss aldri. En fullt fortjent 4-0-seier.

Da Sander Husebø ble taklet mot vantet ble det hett på isen i DNB Arena og tendenser til nevekamp. (Espen Iversen)

Tangen Henriksen erkjenner samtidig at forskjellen fra kamper i CHL, som Oilers har spilt flere av nå, er stor. Tempoet er mye lavere. Da er det lett å gå i fellen med å gjøre ting litt for pent i stedet for å ta de enkle valgene.

– Men det er nok en tendens i de fleste lag.

Angriperen har stadig tatt en større rolle og større plass i Oilers etter at han kom tilbake fra Sparta for noen år siden. I en klubb som satser stadig mer lokalt håper han nå å markere seg ytterligere litt mer denne sesongen. Forutsetningene bør ligge til rette for det. Han har satt seg noen mål. Både langsiktige og kortsiktige.

– Men nøyaktig hva de er vil jeg ikke ut med, sier Tangen Henriksen.

Fornøyd trener

Trener Anders Gjøse var også godt fornøyd etter premieren, selv om starten var litt så som så.

– Det var en del nerver i starten. Noen nye spillere og noen med større roller enn før. Så fant vi fort fasongen og styrte mye. Keeperen deres var veldig god, sier Gjøse.

Han er spesielt godt fornøyd med at Oilers aldri slapp motstanderen til veldig mye – på tross av at det levde resultatmessig inn i den tredje perioden. Han vil heller ikke være med på at Ringerike er så svake som mange tror med problemene laget har.

– Jeg har sett de fleste oppkjøringskampene og vi dominerte mer enn de fleste har gjort mot dem. Effektiviteten var egentlig det som manglet litt. Vi hadde mange sjanser, avslutter Gjøse.

FAKTA

Kampfakta:

Ishockey, EHL

Oilers-Ringerike 4–0 (1-0, 2-0, 1-0)

DNB Arena, 3395 tilskuere

Mål: 1. periode: 1–0 (7.53) Anders Tangen Henriksen.

2. periode: 2–0 (25.39) Nick Dineen (Dan Kissel, Simon Borque), 3–0 (34.05) Sander Husebø (Andreas Klavestad, Cliff Watson).

3. periode: 4–0 «Martin Gran (Mathias Trettenes, Simon Borque).

Dommere: Mikael Fredrik Johansson og Mats Wikstrand.

Utvisninger: Oilers 5x2 min. Ringerike 5x2 min.

Skudd: 45–17





