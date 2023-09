Higson skifter klubb

Stavanger — Unggutten skal spille for nyopprykkede Comet på et korttidslån. Higson slo gjennom i A-stallen i fjor og fikk 16 kamper i grunnserien og to i sluttspillet.

– Det startet med at Comet henvendte seg til oss og spurte om tilgjengelige spillere på grunn av skadeproblemene de har. Vi diskuterte og fant ut at dette er en utmerket anledning for Thomas til å få godt med spilletid. Nå blir det seks kamper fram til 1. oktober i det som er et kort og intenst opphold, sier pappa og sportsdirektør Pål Higson til RA.

Han skal spille for laget fra Halden til og med den datoen. Så er det i utgangspunktet retur til Oilers igjen.

I Comet vil han nok utvilsomt få en større rolle enn hva som hadde vært tilfellet hos de regjerende dobbeltmesterne.

– Her vil han få spille mye og som back får du nok jobbe litt mer også i en klubb som Comet, sier pappa Higson.

– Og så må han lære seg å lage mat selv?

– Han bor for seg selv nå her i byen, så jeg håper han kan det! Men det er klart at det er mye læring i å komme seg ut til et nytt miljø og et nytt lag. Dette blir en fin erfaring. Han var også selv veldig åpen for å ta den muligheten.

Oilers serieåpner mot Ringerike senere i dag. Den kampen har nedslepp 18.00.

[ Den hjemvendte sønn Trettenes: - Sykt motiverende ]