Den hjemvendte sønn Trettenes: – Sykt motiverende

– Det blir sykt gøy å komme i gang. Nå har vi holdt på en stund, men det er seriestart vi alltid ser fram til.

Ordene tilhører Oilers-kaptein Mathias Trettenes. 29-åringen fra Stavanger som er tilbake i klubben etter tre suksessfulle sesonger i utlandet. Kaptein er heller ikke et ukjent tema for landslagsspilleren. Det var han nemlig i den opprykksjaktende sveitsiske klubben La Chaux-de-Fonds.

Når pucken droppes mot Ringerike Panthers fredag klokken 18.00 er det Oilers han skal lede på isen i den første kampen av EHL, som er det nye navnet på den norske eliteserien i ishockey.

– Klart det er tennvæske å komme i gang. Det er sykt motiverende å spille på regionens lag, sier Trettenes.

Det er også godt at familien er samlet på et sted. — Mathias Trettenes

Kaptein og familiefar Trettenes

At han er blitt kaptein er noe 29-åringen ser stort på. Det betyr at han overtar etter Dennis Sveum, men rekken av kapteiner han har spilt med i Oilers er lang. Juha Kaunismäki var kaptein da Trettenes debuterte. Senere har Snorre Hallem, Kristian Forsberg og Sveum spilt med «C» på brystet.

– Det er store sko å fylle. Jeg er heldig som har spilt under gode rollemodeller, sier Trettenes.

Også på hjemmebane er ting forandret fra han forlot Oilers etter 2019-20-sesongen. I juni 2020 giftet Trettenes seg med Julie Trettenes (født Christiansen), datteren til Oilers-styreleder Tore Christiansen.

Forrige sesong ble det babylykke for ekteparet mens de bodde i Finland og han spilte for HPK i den finske toppserien Liiga.

Trettenes vokste selv opp med å stort sett være i hallen, både da laget hans trente og ellers. Han elsket å være i Siddishallen. Selvsagt med en drøm om å bli best mulig som spiller.

Den oppveksten ønsker han å gi videre til sønnen.

– Veldig kjekt at sønnen min får vokse opp i ishallen slik jeg gjorde. Det er også godt at familien er samlet på et sted, sier Trettenes.

Barn av toppidrettsutøvere kan fort ende opp med å vokse opp ett år her, og to år der, som en slags kasteball. De neste fem årene har Trettenes kontrakt med Oilers.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes er oppvokst i Siddishallen og gleder seg til at sønnen vokser opp i ishallene langs Madlaveien. (Kristoffer Knutsen)

Oilers går for gull

En del av oppdragelsen skal naturligvis skje i ishallen, og en opplevelse de kanskje kan dele er å vinne mesterskap. Som alltid er ambisjonene i DNB Arena høye, og gullet siktes på.

– Jeg tror vi skal være såpass framme i skoene at vi sier vi går for gull, sier Trettenes.

Det er ikke noe nytt. Klubben har et styrevedtak på at ambisjonene hver sesong er topp tre i serien og NM-finale. Likevel legges presset på dem, som også tippes av flere eksperter til å kjempe om gullet.

– Press er vi vant til. Veien er lang for å vinne, men blir til mens vi går, sier Trettenes.

Ny topprekke

Til serieåpningen er det en ny topprekke på gang for Oilers. Med Tommy Kristiansen og Tristin Langan på sidelinjen har trener Anders Gjøse blitt nødt å endre på rekkesammensetningen.

Planen er at Trettenes derfor går inn mellom Ludvig Hoff og Christoffer Karlsen. Forrige sesong gjorde duoen suksess sammen med André Bjelland Strandborg som center, men nå splittes «den norske superrekken». Det fører også til at Nick Dineen plasseres mellom Dan Kissel og Martin Gran, mens Strandborg får med seg Anders Tangen Henriksen og Patrick Elvsveen.

– Vi må prøve å bruke den troppen vi har tilgjengelig best mulig, sier Oilers-trener Anders Gjøse.

Bak fra venstre: Ringerikes trener Martin Bork, Sparta Sarpsborgs trener Sjur Robert Nilsen, Vålerengas trener Fredrik Anderson og Lørenskogs trener Niklas Andresen. Foran: Comet hockeys trener Leif Karlsson, Stjernens trener Fredrik Johansson, Frisk Askers trener, Roy Johannsen, Storhamars trener Petter Thoresen, Lillehammers assistenttrener Daniel Sørvik og Stavanger Oilers-trener Anders Gjøse. (Annika Byrde/NTB)

– Det blir veldig spennende. Vi har bra kvaliteter i hele laget med ulike roller, så uansett hvor jeg spiller er det en utfyllende rekke. Hoff skaper bra med rom på isen, og finessen til Karlsen er på europeisk toppnivå, sier Trettenes.

– Blir Ringerike Panthers en lett motstander?

– Nei. Jeg tror alle er spillesugne, og nå kan vi sette spillet vårt. Ringerike har vært lure i mange år, og vi tar ikke lett på dem. Det er en kamp der vi kan vise fram hva vi har trent på, sier Trettenes.

Sesongoppkjøringen til åpningsmotstanderen har ikke vært ideell. Uværet «Hans» sørget for at Schjongshallen på Hønefoss ble utilgjengelig, og fortsatt er det. De har et mål om å få fikset ødeleggelsene i løpet av september.

– Det har vært veldig spesielt for dem. Jeg kjenner Martin Boork (Ringerike-treneren) godt, og de har hatt en annerledes oppkjøring, sier Oilers-trener Gjøse.

Nå gleder de seg bare til å komme i gang.

– Blir jækla kjekt, slår Gjøse fast.

