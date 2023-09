RA spår: Gjøse blir profet i egen by

EHL starter fredag, og Oilers har gått gjennom store forandringer gjennom sommeren. Todd Bjorkstrand er byttet ut med Anders Gjøse, og det er samtidig gjort store endringer i spillerstallen i DNB Arena.

Med de nye utlendingene og norske spillere inn framstår Oilers sterkere på papiret enn de har gjort de siste årene. Tross en tøff åpning på sesongen i Champions Hockey League preget av skader på nøkkelspillere har Gjøses menn en stor fordel. De har en stor gruppe i laget som har vært med på å vinne det som kan vinnes i norsk ishockey. Oilers’ prosjekt nå handler om å vinne med en annen spillestil, og jobben med spisse stilen inn for å vinne er allerede i gang.

Det sies at man aldri blir profet i egen by. Gjennom vinteren blir Anders Gjøse satt i en god posisjon til å motbevise nettopp det. Selv om han delvis er oppvokst i Sandnes er det gull som er forventningene rundt ham i DNB Arena. Prosjektet med en relativt ung og annerledes topptrener vil også få en kraftig vitamininnsprøytning av et seriegull – selv om det er bare det. Et seriegull.

For hva betyr det egentlig? Hver sesong skal seriespillet snakkes opp og betydningen av de 45 seriekampene framheves.

Norsk ishockey trenger et Vålerenga i toppen. — Kristoffer Knutsen

Anerkjennelsen for seriegull er langt lavere enn i eksempelvis fotball og håndball, men det sier noe om hvem som har vært best gjennom 45 kamper. Mye skjer i løpet av en lang sesong, og hvis for eksempel Storhamar henter inn et par klassespillere i løpet av sesongen vil de plutselig ha helt andre sjanser til å kjempe om trofeet som betyr aller mest i Hockey-Norge – byttå.

På Hamar kan det bli siste dans for Petter Thoresen og sønnen Patrick. De har hentet inn nye spillere, men står med åpenbare mangler etter sommerens spillerflukt. De to svakeste rekkene er viktige for å dra i land titler, og det er nettopp der Oilers drar fra vårens sølvmedaljevinner.

Patrick Thoresen og Storhamar jakter gull. (Lise Åserud/NTB)

På Jordal har Vålerenga bygget et lag som framstår mye jevnere fra topp til bunn enn forrige sesongs utgave. Mangelen er noen som kan gå ut og endre kamper alene. De er fortsatt litt for tynt besatt til å utfordre Storhamar og Oilers, dessverre for norsk ishockey. Vålerenga tilbake i toppen er en våt drøm for alle ishockeyinteresserte, selv om få supportere utenfor Oslo vil innrømme det. Norsk ishockey trenger et Vålerenga i toppen.

Et lag som forblir i toppsjiktet er Sparta. Grunnen til det er trener Sjur Robert Nilsen. Kontinuiteten han sørger for gjør at Sparta nok en gang kommer til å kjempe i toppen, og er beredt til å gi de øvrige topplagene kamp. Egentlig er Sparta selve beviset på at det lønner seg å holde lojaliteten til én trener og ett system oppe. Uten noen store stjerner i laget er Sarpsborg-laget i stand til å hamle opp mot hvem som helst i EHL.

Trenerpersonligheter preger de norske klubbene, som i all hovedsak er trenerstyrte. Frisk Asker vil iallfall nyte godt av det den kommende sesongen med Roy Johansen og Morten Ask inn på trenerbenken. De har ikke fått spillermateriale til å hevde seg høyere oppe enn midt på tabellen, men kan på sikt bli en farlig utfordrer mot de andre topplagene.

Tidligere landslagssjef Roy Johansen skal være hovedtrener for Frisk Asker denne sesongen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det vil nok ikke Stjernen bli med det første. Laget blant de etablerte med størst avstand kvalitetsmessig fra første- til fjerderekken. Selv om de har noen stjerner i Fredrikstad må de endre måten de bygger opp laget på, og aller helst få gang på en ny arena. Stjernehallen kommer aldri til å få en renessanse som et kult samlingssted i plankebyen.

Lillehammer er klart styrket fra andre halvdel av 2022-23-sesongen. Nå framstår de som et ungt lag med ambisjoner om å komme seg framover, i stedet for å være et juniorlag som må fullføre sesongen. De kommer nok til å konkurrere med Ringerike Panthers om å ta sjuendeplassen. Martin Boork har fått samlet et spennende lag som bør klare sluttspill for andre gang i Ringerikes historie.

Comet er tilbake i det gode selskap, og har til og med fått seg en Stavanger-gutt på laget (William Kuisma). Det er også Lørenskog som i sommer hentet duoen Noah Bergesen Aarthun og Vegard Faret fra Oilers. Ingen av lagene vil sannsynligvis klare sluttspillplass, men begge kan overraske med noen seiere fra starten av.

Som de siste sesongene vil avstanden være stor fra topp til bunn, men de seks beste lagene vil sannsynligvis ha en god konkurranse mellom seg. Der er det kvalitet, men forhåpentligvis vil de svakeste lagene bli enda bedre enn i fjor. For da var det kun trist.

Går alt etter planen for Oilers blir Anders Gjøse profet i egen by.

Men det skal spilles 45 kamper før det kan skje.

RAs tabelltips EHL

1. Oilers

2. Storhamar

3. Vålerenga

4. Sparta

5. Frisk Asker

6. Stjernen

7. Lillehammer

8. Ringerike

9. Lørenskog

10. Comet

