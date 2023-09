Derfor øker sesongkortsalget for Oilers

Allerede er det passert 2500 sesongkort for sesongen 2023–24. Det er mer enn de foregående sesongene, og for å finne like gode og bedre tall må man tilbake til de første sesongene i DNB Arena – mens kombinasjonen av ishall og kulturhus enda hadde nyhetens interesse for innbyggerne i regionen.

– Vi har gått forbi fjoråret, og det er mest vekst på private sesongkortholdere, sier Oilers’ daglige leder Terje Haukali til RA.

Oilers' daglige leder Terje Haukali forteller at de merker økning på sesongkort i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Det betyr likevel ikke at det er en nedgang generelt blant sponsorer. Han forteller at de i større grad har begynt å bevege seg over på nye løsninger for billetter. I stedet for tomme seter til enkeltkamper får en sponsor eksempelvis får tilgang til 50 billetter gjennom sesongen. Det er med på å gi fleksibilitet slik at det er mest mulig reell arenautnyttelse.

Klubben har i flere år jobbet med et konsept der sesongkortinnehavere (og sponsorer) kan legge billettene ut for salg gjennom en resalgsordning. Det er plass til 4250 tilskuere i DNB Arena, så godt over halvparten av kampbillettene er sesongkort.

Flere sponsorer har også flyttet opp i losjer. Haukali forteller at det nå kun er ledige seter i én losje.

Grep for økt sesongkortsalg

Grunnene kan være mange. Et lag med mer lokalt preg enn noen gang er det sportsdirektør Pål Haukali Higson fra Stavanger har stablet på føttene. Til å lede laget har de fått på plass Anders Gjøse fra Stavanger som ny hovedtrener. De lokale gjennomsyrer hele organisasjonen. Til og med kaptein Mathias Trettenes og visekaptein André Bjelland Strandborg er fra Stavanger. Det gjennomsyrer hele organisasjonen.

Ambisjonene om å være et topplag står fast selv om det både pågår et generasjonsskifte og laget får stadig mer skarre-r i garderoben.

I administrasjonen har de også tatt grep. Det har vært et aktivt arbeid for å tilgjengeliggjøre sesongkort ved siden av hverandre slik at venner og familier kan kjøpe sammen.

– Vi har ryddet opp, og det har gitt mer tilsig, sier Haukali.

Oilers-sjefen: – Går i arv

De merker også at det ikke er store endringer som skjer med sesongkortene på DNB Arenas «beste seter». I 2012 fikk nemlig de lojale sesongkortholderne fra Siddishallen forkjøpsrett på seter i den da nye arenaen.

– Sesongkortene fra da går i arv, men nå ser vi at det kommer til både voksne og familier som ønsker å være med, sier Oilers-sjefen.

Oilers spiller sesongens første seriekamp fredag klokken 18.00. Da er Ringerike Panthers motstander.

OILERS FEM FØRSTE I EHL

15/9 Oilers-Ringerike Panthers

21/9 Storhamar-Oilers

23/9 Oilers-Vålerenga

28/9 Frisk Asker-Oilers

30/9 Oilers-Stjernen

