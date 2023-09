Oilers-skadene: Flere tilbake på isen

De siste ukene har Oilers merket at sesongen er i gang. I siste treningskampen før Champions Hockey League startet ble Tristin Langan skadet, mens Mathias Trettenes forlot isen i CHL-åpningen mot Färjestad. Torsdag måtte Tommy Kristiansen avbryte midt i kampen mot Dynamo Pardubice.

Etter en treningsfri mandag var laget samlet til ukens første trening tirsdag, og da var Oilers-kaptein Mathias Trettenes med på hele økten.

– Jeg satser på å være tilbake nå, sier Trettenes til RA.

Han prøvde seg også på isen før laget dro på tur i Europa forrige uke, men da var ikke responsen på trening bra. Nå har han fått ekstra tid til å bli skikkelig klar igjen.

– Er kroppen bedre nå med den tiden du har fått?

– Ja, det er bra. Jeg må bare børste av meg den rusten som kommer med noen dager uten trening. Det tror jeg heldigvis skal gå fint, sier Trettenes.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes (i sort) mener laget trenger å sette spillet etter fire tøffe CHL-kamper. (Kristoffer Knutsen)

Fredagens serieåpning: Oilers-Ringerike

Kapteinen har kun spilt litt over én periode i løpet av de fire første offisielle kampene for sesongen. Nå tyder alt på at han er klar til fredagens serieåpning i EHL (eliteserien i ishockeys nye navn). Da kommer Ringerike Panthers på besøk til DNB Arena.

Han håper spillere som kommer tilbake påvirker positivt for spillergruppen.

– Vi har et mål om å bli bedre hver kamp, og da hjelper det å få litt rutine inn. Det har vært noen tøffe kamper mot gode motstandere, så nå er det på tide at vi setter spillet vårt, sier Trettenes.

En som derimot kan få en kamp mot klokken fram til fredag er Tristin Langan. Centeren har problemer med den ene foten og har vært lenge borte fra isen. Tirsdag testet han seg med skøyter på mot slutten av lagtreningen, og ble værende en stund etterpå med fysioterapeut Kåre Kvalviks tilsyn fra boksen.

– Er det optimistisk å tro at Langan er klar fredag?

– Ja, det er optimistisk. Men det handler om å være optimistisk også, sier Oilers-trener Anders Gjøse.

Langan har vært borte i nesten tre uker, og vil sannsynligvis behøve noe tid på å komme i kampform.

Tristin Langan var tilbake på isen mot slutten av tirsdagens trening. (Kristoffer Knutsen)

Tommy Kristiansen ute inntil videre

Det er lengre fram i tid til publikumsfavoritten Tommy Kristiansen er tilbake. Etter han ble skadet i torsdagens kamp mot tsjekkiske Dynamo Pardubice ble han sendt hjem til Stavanger for videre undersøkelse.

Foreløpig ryker i alle fall de første seriekampene for sarpingen.

– Det er fortsatt for tidlig for hans del. Responsen framover avgjør hvor raskt han er tilbake, sier Gjøse – uten å gå i detaljer på hva som er galt med 34-åringen.

Utover de tre nevnte skadene er det ingen spillere som er ute.

OILERS FEM FØRSTE I EHL

15/9 Oilers-Ringerike Panthers

21/9 Storhamar-Oilers

23/9 Oilers-Vålerenga

28/9 Frisk Asker-Oilers

30/9 Oilers-Stjernen

