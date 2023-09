To ting står igjen for Oilers

«Nye Oilers» er i gang og skapte virkelig optimisme da de snudde 2–6 til 6–6 i sluttspurten mot de regjerende svenske mesterne Växjö Lakers. I de to påfølgende kampene mot Dynamo Pardubice og Red Bull Salzburg har de ikke vært i nærheten av å leve opp til den samme standarden.

Først var Dynamo Pardubice en utrolig sterkt strukturert motstander. Tsjekkerne har mange likhetstrekk med slik Oilers spilte de foregående sesongene, og gjorde det vanskelig for Anders Gjøses menn å skape noe konstruktivt framover på isen. Det ble tidvis komplisert.

Lørdag var det klart for kamp mot et lag som minnet mer om «nye Oilers». Red Bull Salzburg har en spillestil som passer godt til eieren, og spiller på raske spillevendinger. Ulempen for Oilers er at de ikke er mer enn seks uker inn i prosjektet.

Før CHL-kampene skrev jeg at «mange av valgene med pucken er særdeles naive, og mot en sterkere motstander vil de naturligvis bli hardt straffet for dårlige valg.» Fire kamper senere står Oilers med 20 vanlige baklengsmål (pluss straffeavgjørelsen til Växjö) og har til tider blitt hardt straffet.

Tidvis har det sett ut som at noen av Oilers-spillerne er barn i godtebutikken uten budsjett å forholde seg til. — Kristoffer Knutsen

Lagene de har møtt er av et kaliber man ikke finner i den norske ligaen EHL. Det bør uansett ikke være en hvilepute. Naive valg med pucken vil også Storhamar og Vålerenga utnytte, for å ikke snakke om Stjernen og Sparta.

Det er to gode ting som står igjen for Oilers: Anders Gjøses holdning og lagets toppnivå. Begge delene henger også sammen. Gjøse mener de har et høyt toppnivå, og det har absolutt vist igjen på isen. To mål på 17 sekunder i Salzburg og opphentingen mot Växjö tyder på høyt internasjonalt nivå. Det er veldig bra.

Faresignalet er derimot det at det ikke har blitt tettet igjen, og det kan ikke skyldes på keeper Henrik Holm. Han må fasiliteres, og det er et helt lag som forsvarer målet. Strukturelt ser det feil ut når spillerne ikke går på kroppen og vinner dueller. Det inngår i det treneren selv sier med at de ble for veige med og uten puck.

For spillerne er det også en overgang. En spiller skal handle annerledes i ulike situasjoner, og spilleideen er drastisk endret fra å være direkte og kyniske til å bli mer kreative og skapende. Endedestinasjonen kan bli underholdende ishockey, men da må spillerne tilpasse seg med å noen ganger gjøre de litt kyniske valgene. Tidvis har det sett ut som at noen av Oilers-spillerne er barn i godtebutikken uten budsjett å forholde seg til.

De har kun spilt tre treningskamper og fire offisielle med et helt nytt system. Det tar tid å sette et system, noe Oilers også viste i begynnelsen av de foregående sesongene.

Kanskje er tapene i CHL det som må til for at Oilers åpner EHL bra?

Forutsetningene for det er iallfall til stede. Fraværet av kaptein Mathias Trettenes, Tommy Kristiansen og Tristin Langan var heller ikke med på å gjøre Oilers bedre rystet mot sterk internasjonal motstand. Det er tre spillere som ville hevet kvaliteten, og sannsynligvis samhandlingen i rekkene. Skader er en del av sporten, og da må det bare tilpasses.

Det klarte de tidvis i CHL, men bunnivået på heves.

