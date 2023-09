CHL-sjefen om Oilers’ muligheter: – Tøffere å få plass

For første gang siden CHL-starten i 2014 har deres direktør Martin Baumann vært på besøk i Stavanger og DNB Arena. Oilers har i løpet av de årene både gjort det godt i Norge, og hatt sesonger uten triumfer der de ikke har fått plass i det celebre europeiske selskapet.

De har ikke fast plass i ligaen, ei heller er de norske mesterne sikret plass i CHL. Likevel peker Baumann på at Oilers stiller med sterke kort på det utenomsportslige.

– Jeg liker Oilers-organisasjonen. Det er en av de mest profesjonelle i Europa, sier Martin Baumann til RA.

Optimalisert CHL

Gjennom de siste årene har det vært en del arbeid i mesterturneringen for å optimalisere den. De har blant annet gjort en jobb for å skape større utskifting på hvilke lag som deltar. I starten var det slik at enkelte lag fikk plass selv om de ikke hadde gjort noen gode sportslige prestasjoner sesongen før. Det er de i ferd med å komme til livs.

Norge er helt avhengige av å få «wild card», og da i konkurranse med andre nasjoner som ikke har fast plass i ligaen – deriblant Danmark og Frankrike.

– Hvor langt unna er Norge fra å få en sikker plass i turneringen?

– Det er «wild card» nå, men tøffere å få plass. Det må fortjenes sportslig. Klubben og ligaen må prestere. Organisasjonen må takle kravene fra CHL, og så er det naturligvis det kommersielle, sier Baumann.

CHL-sjef Martin Baumann tester ut regelendringer i årets turnering. (Kristoffer Knutsen)

Pengene for å delta i Champions Hockey League har gjort at Oilers har gått omtrent i null ifølge sportsdirektør Pål Haukali Higson, men det er flere lag som tjener penger på deltakelsen i mesterligaen. Baumann forteller om lag som har tjent mer på draktsalg gjennom CHL enn de har mottatt i plasseringspenger.

CHL-sjefen forteller at det hver sesong gjøres en avgjørelse om hvilke ligaer som får de ledige plassene i turneringen. Det er ikke den ideelle situasjonen, mener han.

– Jeg vil helst ha en nivå to-turnering slik at vi får opprykk og nedrykk på et europeisk nivå. Da er det skikkelig sport, og alle må prestere, sier Baumann.

Med endringene som allerede er gjort i formatet er gruppespillet skrotet til fordel for at lagene møter seks forskjellige motstandere og alle lagene måles på én tabell. De 16 beste går til sluttspill.

– Vi får det mer eksklusivt, og det er den største endringen til i år. Det er seks forskjellige motstandere, og det gjør turneringen mer interessant for fansen, sier han.

Nye ishockeyregler testes med NHL som tilskuere

Det er også gjort noen regelendringer. For supporterne er den største at et lag ikke får tilbake utvist spiller ved mål når de er i undertall. I stedet fører et undertallsmål til at man får tilbake den utviste spilleren.

– Det er regelendringer for å få mer spennende kamper. Vi vil gjerne teste det, sier Baumann.

– Normalt sett er det NHL som er først ut med å prøve nye regler. Skal CHL ta en ny posisjon på innovasjon?

– Jeg har faktisk hatt møte med Bill Daly (NHLs Chief Legal Officer, juridisk direktør) om dette, og de er imponerte av endringene. De mener også at ting må gjøres, og ulike regelendringer testes på lavere nivå i Nord-Amerika, sier Baumann.

Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før regelendringene trer i kraft internasjonalt, hvis de i det hele tatt gjør det noen gang.

Ishockeyen prøvde å samle seg om ett regelsett i 2021. De norske ishallene ble deretter malt opp med nye keeperstreker bak mål, 3D-offside ble innført og utvisningsreglene endret.

