Oilers-spiller utestengt

Backen Patrick Ulriksen er utestengt i én kamp etter en takling mot hodet da Oilers møtte Dynamo Pardubice i Tsjekkia torsdag kveld.

Champions Hockey League har konkludert med at det var to kritikkverdige forhold ved taklingen. Det ene er at taklingen skjer må hodet. For det andre skal kontakten mot hodet være unngåelig slik mesterligaens disiplinærutvalg tolker det.

Det er ikke bare én kamp utestengelse som gjelder, men også 700 euro i bot. Det tilsvarer omtrent 7.400 kroner.

Med Ulriksen utestengt er det fem spillere som mangler når Oilers møter Red Bull Salzburg. Tristin Langan har vært ute med en skade i foten siden generalprøven mot Frisk Asker, mens Mathias Trettenes gikk av med skade i Färjestad-kampen. I mellomtiden har Thomas Higson vært borte.

Torsdagens kamp førte til at Tommy Kristiansen gikk tidlig i dusjen. 34-åringen har fått en skade i overkroppen, og det er etter det RA kjenner til foreløpig et usikkert skadeomfang for Oilers-profilen.

Dermed mangler det en hel rekke i Anders Gjøses mannskap før kampen i Salzburg lørdag kveld.

[ Klar beskjed fra Oilers-treneren ]