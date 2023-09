Mannefall da Oilers smakte egen medisin

Trener Anders Gjøse er klar i talen på hvorfor det gikk som det gjorde.

– Vi var litt små og nølende fra start. Mot en så bra motstander utnytter de det i overtall. Vi fikk ikke mer selvtillit av det, men jeg synes vi løftet oss i fem mot fem gjennom kampen- men fikk et dårlig utgangspunkt med tre mål imot i undertall, sier Gjøse til RA – og fortsetter:

– Motsatt synes jeg vi var mye mer på tå i spillet i andre periode, og skapte tilsvarende sjanser som dem i overtall.

Flere sjanser var det riktignok, men det ville seg ikke.

– Skal vi ha noe i en slik kamp må vi sette de mulighetene, sier Gjøse.

Oilers-profilen Tommy Kristiansen måtte få med seg mesteparten av CHL-kampen fra garderoben og tribunen da Oilers fikk en tøff dag på jobben mot de tsjekkiske seriemesterne. Han måtte ut med skade.

Det var ikke bedre for Oilers i starten av kampen mot Dynamo Pardubice. Da fikk backen Patrick Ulriksen liten disiplinærstraff for takling mot hodet på en av de tsjekkiske spillerne, og ble ute hele kampen. Utvisningen kom i Ulriksens første skift.

På forhånd var også kaptein Mathias Trettenes (skade), Tristin Langan (skade) og Thomas Higson hjemme, så totalt var det en hel rekke som manglet i innspurten mot tsjekkerne.

Det var en hel rekke som manglet, men treneren vil ikke skylde på det.

– Klart det påvirker. Vi sliter med å vinne dropper, og det er en konkret ting vi må jobbe med – selv om vi ikke tenkte på det underveis. Jeg synes vi løste det greit, men dropper er en konkret ting vi mangler noe på, sier Gjøse.

Oilers’ egen medisin

Spillet som møtte Oilers i Tsjekkia var meget gjenkjennbart for Stavanger-folk. Forechecking (høyt press) med 2-1-2 og 3-2-felle i midtsonen (styrespill) var varemerket til Oilers gjennom de to siste sesongene med Todd Bjorkstrand som trener. Det var også et av nøkkelpunktene som førte til at laget ble stående igjen med dobbeltgull to sesonger på rad.

Dynamo Pardubice gjorde som Oilers-trener Anders Gjøse sa på forhånd, og kom ut med et voksent og kynisk spill.

Planen til Oilers var å bryte det ned med å ha god samhandling med pucken, og bedre defensiv struktur enn forrige ukes kamper mot Färjestad og Växjö Lakers.

Slik ble det ikke. Oilers fikk fire strake baklengsmål før Sondre Bjerke reduserte til 4–1 litt over halvveis i andre periode. Backen Bjerke står med mål i to kamper på rad.

– Det var tøff motstand her. De har veldig bra lag, så vi må prøve å skjerpe oss litt til neste kamp, sier Sondre Bjerke til rettighetshaver Viasat.

Det ble aldri en skikkelig sluttspurt for Anders Gjøses menn, slik det ble mot Växjö Lakers lørdag. I stedet sendte Tomas Zeman inn 5–1 som spikeren i kisten.

Salzburg neste

Lørdag venter Red Bull Salzburg i neste kamp i Champions Hockey League. Det er fortsatt mulig for Oilers å jobbe seg til et avansement i mesterturneringen, men da må de snart begynne å plukke poeng.

Før den kampen må Oilers til tegnebrettet og finne ut hvilke rekker som kan settes sammen.

På tegnebrettet er det i all hovedsak undertall Gjøse mener de må jobbe med før kampen mot Red Bull Salzburg.

– Jeg synes vi fant mye av spillet vårt gjennom kampen. Jeg tror spillerne selv er sugne til lørdagens kamp, sier han.





KAMPFAKTA

Champions Hockey League, ishockey.

Dynamo Pardubice – Stavanger Oilers 5–1 (2-0, 2-1, 1-0)

Enteria Arena, 4452 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1–0 (6.30) Tomas Hyka (Peter Ceresnak, Matej Paulovic), 2–0 (17.16) David Cienciala (Hyka, Ceresnak).

2. periode: 3–0 (27.04) Robert Kousal (Tomas Zohorna), 4–0 (32.29) Jan Mandat (Zohorna, Jan Kostalek), 4–1 (33.13) Sondre Bjerke (Christoffer Karlsen, Nicolai Bryhnisveen).

3. periode: 5–1 (59.21) Tomas Zeman.

Utvisninger: Pardubice 4 x 2 min., Oilers 3 x 2 min og 1 x 5 min. (liten matchstraff).

