Må tre til side når Oilers spiller

Ishockeyagent og ekspertkommentator Ole Eskild Dahlstrøm kommenterte Oilers’ kamper mot Färjestad og Växjö Lakers i Champions Hockey League for Viasat torsdag og lørdag.

Han er medeier i spilleragentfirmaet S&D Hockey Agency AS. De representerer ifølge Eliteprospects.com Oilers-spillerne Tommy Kristiansen, Christoffer Karlsen, Andreas Klavestad, André Bjelland Strandborg og Patrick Elvsveen. I tillegg er det en rekke andre spillere i EHL (den norske eliteserien) og svenske ligaer.

Etter spørsmål fra RA om hvilke vurderinger som er gjort vedrørende Dahlstrøms bindinger har Viasat nå valgt å fjerne ham fra Oilers’ kamper.

– Vi har ikke vært kjent med forbindelsene til Ole Eskild, og ser at det kan skape habilitetsspørsmål i den redaksjonelle dekningen. Han er en strålende kommentator og en ildsjel i det norske hockeymiljøet, men i lys av denne informasjonen har vi bestemt at Ole Eskild ikke skal kommentere Stavanger Oilers, og heller fokusere på andre internasjonale kamper i CHL og NHL framover, sier Viasats sportssjef Kristian Oma til RA.

Tidligere landslagsspiller Ole Eskild Dahlstrøm fortsetter ikke å kommentere Oilers for Viasat framover. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Dahlstrøm selv forteller RA at han ikke har noen problemer med å tre til side.

– Jeg skjønner at det blir sett på som en dobbeltrolle, og det er null problem for meg. Jeg går bare ut av de kampene, sier han.

Han påpeker også at han ikke har hatt lønnsinntekter fra agentvirksomheten, og sier til RA at hans interne rolle i selskapet har vært basert på rådgivning overfor spillere og foresatte.

– For meg er dette dugnad. Jeg ser ikke på meg som en agent. Det har egentlig vært et minusprosjekt for min del, sier Dahlstrøm.

Framover vil det blir mer av den internasjonale ishockeyen, som for eksempel NHL.

Oilers møter Dynamo Pardubice på borteis i Tsjekkia torsdag klokken 18.00.