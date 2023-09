Dineen har funnet ny ungdom i «gamlisrekken»

Sommertreningen er vel unnagjort for Nick Dineen. Det viser godt på isen.

– Jeg har gjort mye. Gjennom sommeren har det vært mer langdistanseløping. Det er også stor forskjell på å komme sammen med laget i august og januar, som det ble forrige sesong. Jeg hadde spilt veldig mye for Lillehammer fram til jeg kom, sier Dineen.

Etter forrige sesong ble han i RAs spillervurdering gitt terningkast tre med følgende begrunnelse:

«Fem målpoeng i Varner Arena, og alle var fornøyde med tilførselen fra kriserammede Lillehammer. Ble belønnet med ny kontrakt, men hadde problemer med å tilføre noe mot slutten av sesongen. Med en ny toårskontrakt kan Oilers håpe han kommer i form gjennom sommeren slik han har mer å bidra med i sluttspillet, for mot Storhamar var han nærmest usynlig. Endte finalene med ett målpoeng og -2 i pluss/minus-statistikken.»

Kontrastene er store. Torsdag spiller han med Oilers’ toppscorertrøye i Champions Hockey League etter fire målpoeng i løpet av kampene mot Färjestad og Växjö.

Oilers-treneren: – Nesten en ny ungdom

Det har vært sesongens to første offisielle kamper, men Dineen har CHL-erfaring fra tiden i den danske klubben SønderjyskE.

Likevel er det noe med kampene denne sesongen, og motstanderne, som gjør det annerledes for ham.

– Gøyale kamper mot lag med annerledes stil. Det er de beste lagene i Sverige vi har møtt, og litt kult for oss å være underdog, sier amerikaneren.

Trener Anders Gjøse drar fram superlativene om centeren.

– Han har nesten en ny ungdom nå. Det er et resultat av at han har jobbet godt i sommer og får brukt eksplosiviteten bedre. Jeg er imponert, sier Gjøse.

Nytt for sesongen er blant annet rekken Dineen spiller i. Nå skøyter han ut på isen sammen med Tommy Kristiansen og Greg Mauldin. Det er en rekke Oilers-treneren har tenkt på å bruke en stund.

– De er et våpen. Jeg har hatt en tanke om å spille dem sammen, men det gikk litt tid før det lot seg gjøre i oppkjøringen. Håper vi kan bygge videre på dette, sier Gjøse.

«Gamlisrekken»: – Ville ikke spilt mot oss

Skader og fravær var med på å hindre ham i å bruke rekken i slovenske Bled. Tanken bak rekken er ikke ny. Forrige sesong var Thomas Berg-Paulsen center mellom Tommy Kristiansen (34) og Greg Mauldin (41).

Nå har Dineen (34) funnet seg godt til rette mellom de to andre veteranene.

– Det har vært bra å spille sammen. Vi spiller på samme måte. Alle er gamle, ler Dineen – og slår fast:

– Jeg ville ikke spilt mot oss.

Nick Dineen og Tommy Kristiansen i aksjon for Oilers mot Växjö. (Kristoffer Knutsen)

Greg Mauldin (41) er en del av Nick Dineens rekke. (Kristoffer Knutsen)

Det er derimot to lag som må møte den tunge «gamlisrekken» denne uken. Torsdag er tsjekkiske Dynamo Pardubice motstander, før østerrikske Red Bull Salzburg venter i Mozarts fødeby lørdag.

– Det er gode lag jeg gleder meg til å møte, og faktisk to steder jeg aldri har vært før. Det vil gi forhåpentligvis gi oss en sjanse til å vinne nye steder, sier Dineen.

Dette venter Oilers

Forrige sesong var Red Bull Salzburg motstander for Oilers, og er kjent som et av de mest overgangshissige lagene i Europa. Dynamo Parubice er derimot et mer ubeskrevet blad for Oilers.

– Det er et ordentlig seniorlag som røk på målstreken i fjor. De er store og sterke, og spiller tett med 3–2 på rød, sier Gjøse – og beskriver dem videre med at de har sterk struktur.

Oilers-trener Anders Gjøse (t.h.) har planen klar for hvordan Oilers skal bite fra seg i Europa denne uken. (Kristoffer Knutsen)

– Hvordan skal dere bryte dem ned?

– Må være taktisk gode og ha bra samhandling med puck. I egen sone må vi være bedre organiserte enn de første kampene, sier Gjøse.

Hos tsjekkerne har blant andre tidligere Oilers-back Nick Schaus spilt.







FAKTA

Navn: Nick Dineen

Født: 28. februar 1989 (34 år)

Sted: Omaha, Nebraska, USA

Posisjon: Center

Fatning: Høyre

Tidligere klubber i Europa: Lillehammer, SønderjyskE og Bad Nauheim

