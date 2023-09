Trettenes tilbake på Oilers-trening

I andre periode mellom Oilers og Färjestad torsdag forlot Mathias Trettenes isen. Oilers’ soleklare førstecenter, og kaptein, var skadet og fikk ikke fullført kampen. Han sto også over den sensasjonelle kampen mot de regjerende svenske mesterne Växjö lørdag på grunn av skaden.

Mandag kom derimot den gode nyheten. Trettenes trente på is med resten av laget etter litt testing alene på isen.

– Det føltes bra. Jeg trener fullt tirsdag, så drar jeg med laget onsdag morgen hvis alt går greit. Jeg håper alt er positivt slik at jeg får spilt torsdag, sier Trettenes til RA.

Oilers-kapteinen om snuoperasjonen

Da spiller Oilers ny kamp i Champions Hockey League. Etter to kamper står de med ett poeng, og får mulighet å hente tre til i Tsjekkia torsdag. Dynamo Pardubice er motstander, og Trettenes håper naturligvis at han slipper å se kampen fra tribunen.

Selv om han ble nødt å se lørdagens oppgjør mot Växjö fra tribunene var det likevel mye positivt for ham.

– Det var imponerende å se hvordan lederskapet i laget sto fram da vi lå under 2–6 og snudde til 6–6. Det er som vi har snakket om tidligere; laget har mange ledere som trer fram når det er nødvendig, sier Trettenes.

Snuoperasjonen i DNB Arena var blant det mest elleville i klubbens historie, og at det skjedde mot de regjerende svenske mesterne gjør det nærmest uvirkelig.

Trettenes tror også det kan brukes videre.

– Det blir sikkert noe vi kommer til å referere til senere i sesongen hvis vi ligger under eller trenger mål, sier han.

Calik imponerte Gjøse

Om Trettenes er med har trener Anders Gjøse fått én av to skadde centere tilbake. Tristin Langan er fortsatt ute med en skade i underkroppen og blir ikke aktuell til bortekampene i Champions Hockey League mot Dynamo Pardubice og Red Bull Salzburg.

Treneren er tydelig på at Trettenes styrker ethvert lag i Europa.

– Vi håper han er klar. Han betyr mye, og kunne vært tungen på vektskålen i de to kampene vi allerede har spilt, sier Gjøse.

Samtidig fikk Oliver Calik sjansen i begge kampene på grunn av skadene. Junioren fikk vist seg fram mot både Färjestad og Växjö.

– Han imponerte og viste at han holder nivået, sier treneren.

Mot Växjö ble også vingen Dan Kissel brukt som center. Amerikaneren spilte center fram til juniornivå. Da ble han omskolert.

Oilers har ett poeng i CHL etter to kamper. Det gjør at de fortsatt har gode muligheter til å komme seg videre til sluttspillet i turneringen. De 16 best rangerte lagene fra grunnserien får avansement.

OILERS TRE NESTE KAMPER

Torsdag 7/9 Dynamo Pardubice – Stavanger Oilers (CHL)

Lørdag 9/9 Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers (CHL)

Fredag 15/9 Stavanger Oilers – Ringerike Panthers (Serieåpning EHL)

