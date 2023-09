Ellevill opphenting for Oilers: – Visste det ville være mulig

– Jeg trodde at vi skulle komme tilbake. Det var jeg 100 prosent sikker på. Det er vanskelig å grave seg ned i dette laget. Alle vet at man bare må steppe opp og gjøre jobben. Sånn skal det være hos oss, sier André Bjelland Strandborg til RA.

Oilers tapte 6–7 etter straffeslag mot Växjö Lakers, men veien dit var noe av det mest ekstreme som har skjedd i Oilers’ 23 år lange historie.

Etter å ha holdt de regjerende svenske mesterne i sjakk i to perioder ble Oilers kjørt i hjel i noen få minutter. På litt over fem minutter kom det tre Växjö-scoringer, og alt så mørkt ut for Oilers. Enda mørkere ble det da Joel Persson økte ledelsen til 2–6 for svenskene med litt over åtte minutter igjen av kampen. Så våknet Oilers. Og vokste.

Simon Bourque tente et ørlite håp med et slagskudd og 3–6. Sondre Bjerke ville ikke være dårligere og reduserte til 4–6. Anders Tangen Henriksen reduserte til 5–6 mens keeper Henrik Holm var på benken for å gi Oilers én ekstra utespiller. Med over ett minutt igjen ble opphentingene komplett da André Bjelland Strandborg scoret det som kanskje står igjen som karrierens største mål så langt.

– De fleste har vært med på å snu kamper før. Vi visste det ville være mulig å få det til, sier Strandborg.

André Bjelland Strandborg sikret Oilers ett poeng. (Kristoffer Knutsen)

Oilers hadde seks utespillere på isen da Strandborg sikret spilleforlengelse. (Kristoffer Knutsen)

Oilers-treneren: – Unødvendig

6-6-scoringen virket urealistisk kun noen minutter tidligere, men det var nok til å tvinge fram spilleforlengelse, straffekonkurranse og ett poeng.

Trener Anders Gjøse framhever at flere på laget har vært med på store snuoperasjoner tidligere. Han påpeker at det er en av fordelene med å ha spillere som har vært med på å vinne mesterskap.

Opphentingen var sterk, men han mener også det kunne vært unngått.

– Det var unødvendig å slippe oss ned i begynnelsen av tredje periode. Da tok de mer enn de andre 55 minuttene, sier Gjøse – og legger til:

_ Det var en ganske stor andel av kampen som ble spilt med høy kvalitet fra vår side.

Oilers-trener Anders Gjøse mener opphentingen mot de svenske mesterne ble mulig med spillere som har vært med på det tidligere. (Kristoffer Knutsen)

Han synes de har fått gode svar på at de har kommet langt til å være tidlig i september. Noen elementer i spillet har de også kommet vesentlig lenger på.

– Forechecking og intensitet. Toppnivået på spillet med puck er bra nå, men kommer til å bli bedre i tiden som kommer, sier treneren.

– Hva mener du om å ta poeng etter å ha ligget under med fire mål mot de regjerende svenske mesterne, Strandborg?

– Det var bra å ta poeng mot en så god motstander. Både mot Växjö og Färjestad har det vært litt bittersøtt egentlig. Vi vet det var mulig å vinne begge kampene, men står kun igjen med ett poeng, sier mannen som før kampen fikk seg en overraskelse, sier den vikarierende Oilers-kapteinen.

Strandborgs store kapteinsoverraskelse

Stavanger-karen kom inn i garderoben, og der så han drakten sin henge med en C på brystet. Kaptein Mathias Trettenes er nemlig ute med skade.

Lagkamerat Greg Mauldin var den som gjorde ham oppmerksom på det.

– Jeg trodde egentlig ikke på det da jeg kom inn. Mathias (Trettenes) er jo kapteinen vår, og for meg var det uvirkelig å få vikariere for ham, sier Strandborg.

Vikariatet trenger ikke nødvendigvis vare veldig lenge. Trettenes var, i likhet med Tristin Langan, på tribunen under lørdagens kamp mot Växjö. Signalene så langt er at Trettenes blir med laget sørover i Europa den kommende uken, ifølge Gjøse. Han slår også fast det åpenbare.

– Det styrker ethvert lag.

Oilers møter Dynamo Pardubice torsdag og Red Bull Salzburg lørdag.

KAMPFAKTA

Champions Hockey League, ishockey.

Stavanger Oilers – Växjö Lakers 6–7 e.str. (1-1, 1-1, 4-4, 1-0, 0-1)

DNB Arena, 2281 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1–0 (0.56) Christoffer Karlsen (Ludvig Hoff, Andreas Klavestad), 1–1 (7.53) Marcus Sylvegard (Eric Martinsson, Dylan McLaughlin).

2. periode: 1–2 (22.49) Joel Persson (Jakub Stancl, Emil Sylvegaard), 2–2 (30.16) Nick Dineen (Klavestad).

3. periode: 2–3 (40.49) Noah Östlund (Martinsson, Zach Giuttari), 2–4 (41.51) Joachim Blichfeld (Persson, Tobias Rieder), 2–5 (45.34) Filip Eriksson (Stancl, Sylvegaard), 2–6 (51.29) Persson (Stancl, Rieder), 3–6 (52.54) Simon Bourque (Greg Mauldin), 4–6 (54.17) Sondre Bjerke (Sander Husebø, Clifford Watson), 5–6 (57.58) Anders Tangen Henriksen (Mauldin, Dineen), 6–6 (58.37) Andre Strandborg (Karlsen, Klavestad).

Forlengning: Ingen.

Avgjørende straffemål: Noah Östlund.

Utvisninger: Oilers 3 x 2 min., Växjö 4 x 2 min.

Dommere: Christian Bo Persson, Marc Wannerstedt.

