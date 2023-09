Nøkkelen til Oilers-seier

Torsdag gikk Champions Hockey League i gang for Stavanger Oilers med Färjestad som motstander. Ishockey i Stavanger i august er smått utopisk for alle og enhver all den tid ishallene som regel brukes til oljemesse på den tiden, men nå er det tellende kamper i Europas gjeveste klubbturnering som gjelder på Tjensvoll.

Kampen mot Färjestad ga Oilers viktig lærdom inn mot lørdagens oppgjør. Växjö Lakers er nok hakket sterkere enn Färjestad, men det er noen likhetstrekk Oilers kan ta med seg etter det hederlige 2-4-tapet mot laget de fleste i Stavanger-hockeyen har hatt et nært forhold til gjennom profiler som Tore Vikingstad og eks-trener Gunnar Johansson:

Overgangene på isen.

Da Anders Gjøse ble ansatt som Oilers-trener etter NM-gullet i vår var han tydelig til RA som gjest i Pucksnakk på at han ønsket å spille en overgangsbasert ishockey. Detaljene har treneren naturligvis holdt for seg selv, men mot Färjestad kom en konsekvens. Anders Tangen Henriksens redusering mot slutten av kampen var et resultat av en hurtig spillevending fra Oilers. Den rutinerte vingen Greg Mauldin serverte ham, og det var langt fra et trylleshow som pågikk.

Skal Oilers ha kjangs å slå Växjö må det gjenskapes. De aggressive kontringene må være direkte.

Før CHL-åpningen var jeg tydelig på at Oilers behøver å redusere naiviteten med pucken. Mot Färjestad var det fortsatt litt for mye modighet, men det er kraftig nedjustert etter treningskampene. For Oilers er det et veldig godt tegn at de evner å tilpasse seg.

Det er greit å ha et ønske om å ha pucken mest mulig og skape noe mot lagene i den norske ligaen EHL, men mot de aller beste svenske lagene blir det nesten umulig. Da er det godt at Gjøse viser at de evner å tilpasse seg.

Som Gjøse selv sa til RA etter torsdagens kamp er det ikke farlig å spille forsvar. Det som derimot er farlig er om de ikke søker noen litt enkle løsninger for å spille seg ut av press. For svenskene kommer med et voldsomt press det ikke er noen norske lag som er i nærheten av. Färjestad demonstrerte det tidvis torsdag. Mot Växjö kan det bli enda mer brutalt.

Ishockey handler i stor grad om å utnytte feil, og små feil straffes brutalt. Det fikk Oilers erfare da Färjestad presset dem dypt ned i egen sone etter en liten feil i midtsonen. Mens det i EHL ville vært et angrep på 30–40 sekunder ble konsekvensen flere minutter i egen sone for Gjøses menn. Färjestad byttet også samtlige spillere mens de var i angrep.

Havner Oilers i den samme fellen mot Växjö blir de straffet. Da er det viktig at spillerne går for noen enkle løsninger.

Fasiten etter Gjøses debut er at de evner å tilpasse seg de tøffe motstanderne, men uten å miste identiteten i spillet.

En annen faktor som spiller inn er at de fullførte kampen med kun to av fire centere tilgjengelig. Kaptein Mathias Trettenes er ikke bare en offensiv nøkkelspiller, men også en av de som kan spille utrolig kynisk defensivt for å slå internasjonale topplag. Det har han tidligere vist mot blant annet Bern.

Om han og Tristin Langan blir klare til lørdagens kamp vil det uten tvil styrke Oilers.

Da kan Gjøses menn gjøre det utrolig spennende i DNB Arena.

