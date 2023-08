Sjekk hvor mye Oilers får for CHL-spill

Oilers får 65.000 euro (omtrent 750.000 kroner ifølge DNBs valutakalkulator onsdag) for deltakelsen i gruppespillet i CHL denne sesongen. Kommer de seg videre til første runde i sluttspillet stiger premiepengene med 15.000 euro, før det kommer 20.000 euro til per runde i kvart- og semifinale. Tapende finalist får 120.000 euro ekstra, mens det er 240.000 euro å hente for laget som vinner mesterligaen.

Med utgangspunkt i at Oilers aldri har gått videre fra gruppespillet har det derfor ikke vært en stor økonomisk suksess med deltakelsen.

– Går dere i pluss?

– Det har stort sett vært et nullresultat for oss, selv om jeg tror vi tjente noe i fjor, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

[ Kommentar: Dette må Oilers forbedre før CHL ]

Pål Haukali Higson er sportsdirektør i Stavanger Oilers. (Kristoffer Knutsen)

I tillegg til premiepengene kommer også tilskuerinntektene fra hjemmekampene. Tre av de seks kampene i innledningen spilles i DNB Arena og gir derfor ekstra midler inn i kassen.

Utgiftene med deltakelsen går i all hovedsak på reisekostnader. For et lag som reiser utrolig mye er det tre ekstra bortekamper som spilles på destinasjoner som ikke nødvendigvis har samme rutedekning fra Sola lufthavn som Gardermoen – som de ni andre lagene i EHL (tidligere Fjordkraft-ligaen) sokner til.

Mens en norsk fotballklubb kan sikre seg økonomisk for flere år framover ved deltakelse i den øverste europeiske turneringen er kontrastene store til eksempelvis ishockey og håndball.

Det er likevel noe helt annet som trigger Oilers’ deltakelse.

– Det er sportslige utfordringer med konkurranse mot enda bedre lag enn vi møter her hjemme. Vi får også målt oss på ting som ikke handler om sport, som for eksempel arrangement og administrasjon, sier Higson.

Oilers-Färjestad starter torsdag klokken 18.00 og kan følges direkte hos RA.

[ Gjøse og Oilers må klare seg uten stjernespiller ]

[ Dette sier Kissel om fraværet ]