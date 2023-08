Dette sier Oilers-treneren om Trettenes’ skade

I det offisielle comebacket som Oilers-spiller gikk Trettenes i garderoben to ganger.

– I første periode var det bare stålet som knakk, som ikke skjer så ofte lenger. Det hang fast, så han måtte inn og operere skøyten, sier Gjøse.

Den andre gangen var i begynnelsen av andre periode, og det var med en skade.

Etter det RA kjenner til er det snakk om en skade i underkroppen. Det er ikke så alvorlig som Oilers først fryktet, men kapteinen er usikker til lørdagens kamp mot Växjö Lakers.

Til sesongdebuten var også Tristin Langan ute med skade. Det førte til at to av fire centene i Oilers ikke var med i siste halvdel av kampen.

– Det preget oss til en viss grad. Trettenes er lagets kaptein og Langan har vært god i de kampene han har spilt i oppkjøringen. Vi mistet en del av bredden i alle fire rekkene. Det er klart det påvirker, men det er ikke det som gjorde at vi ikke vant. Resten av laget tok ansvar, sier Anders Tangen Henriksen.

Se video med Oilers-trener Anders Gjøse øverst i saken.

Anders Tangen Henriksen

[ Kom tilfeldigvis til Oilers - nå har han vært lengst i klubben ]

Overgangsmål for Tangen Henriksen

Selve kampen startet med at Oilers tok ledelsen etter litt over sju minutter. Da var det debutant Martin Gran som sendte sitt nye lag i ledelsen. Hamar-karen har ikke fått med seg noen treningskamper på grunn av skade, og scoringen kom etter et angrepstrekk satt opp av Mathias Trettenes. Før første periode var over utlignet Färjestads Joel Nyström.

Oilers-kaptein Mathias Trettenes forlot isen med skade. (Kristoffer Knutsen)

I midtperioden var det Färjestad som havnet i føringen etter at August Tornberg sendte pucken i mål. Oilers var ikke helt ute av dansen. Nick Dineen hadde et skudd som ble sjekket av dommerne på video, men det viste seg at pucken aldri passerte mållinjen. I stedet var det Färjestads David Tomášek som økte ledelsen for svenskene til 1–3 i tredje periode.

Kvernevik-mannen Anders Tangen Henriksen tente et håp for Oilers med sju minutter og 54 sekunder igjen. Han ble spilt gjennom på lekkert vis av Greg Mauldin og sendte inn en redusering på backhand mot den Färjestad-keeper Carl Lindbom.

– Det gikk så fort, så jeg reagerte egentlig på instinkt. Det var et flipp-pass, så jeg fikk den egentlig perfekt på bladet. I mitt hode følte jeg det ble feil å legge den over på forehand, så det ble bare naturlig å legge den over for å skyte. Det fungerte jo, så jeg er veldig fornøyd med den avgjørelsen, sier Tangen Henriksen.

Keeper Henrik Holm forlot Oilers-målet i et siste forsøk på å jakte utligning. Selv om Oilers skapte flere sjanser ville det seg ikke. I stedet var det Michael Lindqvist som punkterte kampen med 2–4 i åpent bur.

Målet til Tangen Henriksen var likevel noe som signaliserer trener Gjøses tydelige valgspråk som ny Oilers-trener. Han var rask med å slå fast at han ønsket å spille en overgangsbasert ishockey da han ble ansatt. Det lyktes de delvis med mot det svenske storlaget.

– Jeg synes vi må skape mer i den siste biten inn mot kassen.

[ Slik var kampen ]

Ny Oilers-kamp lørdag

Kampen var preget av mange utvisninger. Begge lag hadde seks hver, og det ble et sterkt press fra svenskene da Oilers havnet i undertall. Tempoforskjellen på lagene skal i utgangspunktet gjøre det vanskelig å henge med for de regjerende norgesmesterne, men likevel klarte de å henge med.

Etter noen sesonger med rekordlave utvisningstall for Oilers er ikke trener Anders Gjøse bekymret for disiplinen.

– Det er noen av dem som er unødvendige, absolutt. Så er det første tellende kampen mot en god motstander. Det må vi lære av, men det er forståelig selv om det blir sånn også. Det er noen som er for enkle, og noen jeg stusser de tar på også når de ikke tar andre veien, sier Gjøse.

Han er også tydelig på at de bør utvikle noe ut fra kampen mot svenskene.

– Synes vi burde bli enda råere på å utnytte de feilene hos motstanderen som vi presser fram.

Han mener intensiteten falt i andre periode, og er ikke fornøyd med resultatet ut fra kampbildet – selv om treneren påpeker at det er mye positivt å ta med seg etter det som kan kalles et hederlig tap mot den svenske toppklubben.

Lørdag kommer Växjö Lakers på besøk. Da er det noen ting Gjøse vil se bedring på.

– Litt hardere og mer bestemte med pucken på vei fram, sier Gjøse.

Tangen Henriksen tror det blir et litt annet kampbilde.

– Jeg tror kanskje de er klare fra start. For de har nok sett at det ikke bare er å stille opp og hente tre poeng.

[ Sjekk hvor mye Oilers får for CHL-spill ]

[ Må klare seg uten stjernespiller ]

---

KAMPFAKTA

Champions Hockey League, ishockey.

Stavanger Oilers – Färjestad (Sverige) 2–4 (1-1, 0-1, 1-2)

DNB Arena, 2649 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1–0 (7.36) Martin Gran (Nick Dineen, Mathias Trettenes), 1–1 (19.38) Joel Nyström (Henrik Björklund, Carl Dahlström).

2. periode: 1–2 (27.27) August Tornberg (Marcus Nilsson, Jonathan Andersson).

3. periode: 1–3 (43.49) David Tomasek (Nyström, Nilsson), 2–3 (52.06) Anders Tangen Henriksen (Greg Mauldin), 2–4 (59.17) Michael Lindqvist (Victor Ejdsell).

Utvisninger: Oilers 6 x 2 min, Färjestad 6 x 2 min.

---