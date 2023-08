Kom tilfeldigvis til Oilers – nå har han vært lengst i klubben

– Ofte er det tilfeldigheter som fører til at ting skjer, sier Henrik Holm.

32-åringen sitter i DNB Arena. Stedet der han tilbringer mye tid hver dag, enten for trening eller kamp.

At en ishall, eller kulturhus med is, på Tjensvoll ble arbeidsplassen hans var egentlig kun tilfeldig.

Skrur man tiden tilbake til sommeren 2011 hadde 21-årige Henrik Holm valgt å bryte kontrakten med moderklubben Stjernen.

Han visste ikke ennå hva han skulle begi seg ut på.

Var det et nytt land han skulle få prøve seg som ishockeykeeper i? Ble det kanskje en sesong eller to i Frankrike?

Plutselig kommer en melding fra Oilers-keeper Ruben Smith. Finnen Antti Ore var ferdig i Stavanger og klubben trengte ny keeper.

Holm fikk kontaktinformasjonen til sportsdirektør Pål Haukali Higson, og tok kontakt. Tolv år senere sitter Henrik Holm i DNB Arena og er klar til sin 13. sesong som Oilers-spiller.

I løpet av tolv år i Stavanger har Fredrikstad-kællen fått med seg åtte NM-gull, sju seriemesterskap og vunnet den europeiske turneringen Continental Cup. Ikke nok med det, han har stort sett vært på isen når det har skjedd. Med noen utrolige redninger har jubelen nærmest bruset over i avgjørende øyeblikk. Keeperen har vært en bærebjelke under både trenerne Petter Thoresen, Pål Gulbrandsen og Todd Bjorkstrand. På hjemmebane har det også blitt søt musikk med kone fra Stavanger og et etablert liv i regionen.

HENRIK HOLM

Født: 6. september 1990

Sted: Fredrikstad

Moderklubb: Stjernen

Tidligere klubber: Stjernen og Lillehammer

Posisjon: Målvakt

Er den av de nåværende spillerne som har vært lengst i Oilers.

Har 514 seriekamper for Oilers. Kun Christian Dahl-Andersen (535) og Dennis Sveum (599) har flere.

Vi har klart å holde sulten oppe, og jeg har aldri kjent meg mett. — Henrik Holm

Stavanger er blitt hjemme for Henrik Holm. (Kristoffer Knutsen)

– Aldri kjent meg mett

Nå er faktisk Holm den spilleren med lengst ansiennitet etter Dennis Sveum la skøytene på hyllen etter byttå var sikret i april. Sveum er også den eneste spilleren som har vunnet mer med Oilers ettersom han var med på det første NM-gullet i 2010.

Det er mye å reflektere over for

– Først og fremst har det vært litt av en reise. Dennis var jo med på det første gullet også, men jeg føler jeg fikk oppleve litt av den kulturen selv også, sier Holm – og remser opp tidligere lagkamerater som Snorre Hallem, Juha Kaunismäki, Martin Strandfeldt, Lars-Peder Nagel og Christian Dahl Andersen.

– Jeg fikk være med på mye med dem.

Snorre Hallem (t.v.) og Christian Dahl-Andersen er blant spillerne Henrik Holm har delt garderobe med i Oilers. (Erik Holsvik/Rogalands Avis)

En etter en har de lagt opp. Relasjonene har likevel ikke stoppet. I fem år var Kaunismäki med i trenerteamet til Oilers, og flere tidligere lagkamerater har vært rundt laget gjennom administrasjonen i klubben, trenerjobber i akademiet og ulike roller.

Nå er det Holm selv som har vært med lengst. Fortsatt mener han det er like motiverende å kjempe om gull.

– Vi har klart å holde sulten oppe, og jeg har aldri kjent meg mett. Det trigger meg fortsatt å vinne, sier Holm.

Dette gjorde at Holm bare ville stå i mål

At Holm ble keeper var nærmest en ren tilfeldighet, men viste seg samtidig å være helt avgjørende for karrieren. Barnelaget han spilte for i Stjernen manglet keeper, og Holm fant en ro i kaoset. Som utespiller fløy han rundt og taklet, og selv mener han det ikke lå helt naturlig med det å score mål.

Mange idrettstalenter mestrer ulike idretter og posisjoner. Holm er tydelig på at det er ishockeykeeper som var hans talent. Det tok likevel noen år før han bestemte seg.

– Fram til jeg var ti-elleve år vekslet jeg litt på å spille ute og stå i mål. Jeg ble helt solgt da jeg forsto greiene med utstyret, og spesielt masken.

Det er en kjent sak at keepere lakkerer masken med egne motiver. Ofte er det symbolske ting for keeperen som males på den heldekkende hjelmen.

– Det ble til at jeg bare ville stå i mål etter hvert.

Kaoset keepere kan oppleve, og presset som målvakt, er noe som muligens forsterkes i et topplag som Oilers. Etter Ruben Smith la opp i 2017 har Holm vært Oilers’ soleklare førstevalg i buret. Det gjør at han er nødt å porsjonere treningen annerledes, men må også ta en større del av presset på sine skuldre.

– Jeg kjenner det i sluttspillet. Jevne kamper står ofte på keeperne til slutt, og det er mentalt utfordrende. Samtidig er presset det kuleste med å være keeper. Det er alltid press i Oilers, og skal man være her må man prestere over tid. Det er en klubb med suksess. Det er fordi vi holder hverandre ansvarlige, sier Holm.

Jeg følte Ruben og jeg ble et bra keeperpar. — Henrik Holm

Duo med Ruben Smith

Presset har ikke alltid vært på Holm. Det kom et vendepunkt i 2012-13-sesongen.

Ruben Smith hadde stått det meste av seriespillet i det som da het GET-ligaen, og i første NM-finale i Jordal Amfi ble Holm slengt inn i tredje periode etter en maktdemonstrasjon fra Vålerenga.

I ettertiden er det lett å se på det som gjennombruddet til Holm. Oilers vant fire av de fem neste kampene, og ble norgesmestere, med Holm i mål. Han ble også kåret til sluttspillets beste spiller.

– Det var flyt fra dag én. Jeg følte Ruben og jeg ble et bra keeperpar. Vi jobbet godt sammen, så spilte Petter (Thoresen, tidligere Oilers-trener) den han hadde best magefølelse på, sier Holm.

Duoen ble sett på som Norges klart sterkeste på den tiden. De neste sesongene ble det vekslet mellom Holm og Smith fram til Hundvåg-karen la opp i 2017. Etter det har Holm vært Oilers’ soleklare førstekeeper.

Henrik Holm (t.v.) og Ruben Smith var i flere år Norges sterkeste keeperduo. (Arne Birkemo/Rogalands Avis)

Jeg har nesten levd hele mitt voksne liv her, det er hjemme. — Henrik Holm

Kone og hus på Randaberg

Selv om det var tilfeldigheter som førte ham til Stavanger for tolv år siden er hverdagen blitt i Stavanger. Med kone fra byen og hus på Randaberg er det blitt hjemme for 32-åringen.

Foreløpig har eneboligen på Randaberg stått til forventningene.

– Jeg trives veldig godt der. Jeg er fra utsiden av Fredrikstad, så det passer meg godt å bo på litt i utkanten. Det er ti-tolv minutter å kjøre til hallen, og det passer meg godt. Randaberg har også fine turområder, sier keeperen.

Når sesongen er i gang blir det også ny hund for familien Holm.

– Stavanger eller Fredrikstad?

– Stavanger. Jeg har nesten levd hele mitt voksne liv her, det er hjemme, sier Holm – og skynder seg med å legge til:

– Samtidig vil jeg aldri utelukke Fredrikstad.

Henrik Holm har ved flere anledninger sagt nei til utlandet for å bli i Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Sommeren 2011 var Holm eventyrlysten og ville prøve noe nytt. Han hadde hatt to sesonger hjemme i Fredrikstad etter tre år på Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer, og visste at det var mer som lå utenfor Plankebyen. I løpet av sesongene i Oilers, som også har inkludert flere VM og ett OL for det norske A-landslaget, har han valgt å si nei til å dra til utlandet flere ganger.

– Hvorfor?

– Det er en balanse av mange ting. Noen ganger har jeg vært bundet av kontrakt, men det viktigste er at Oilers har vist at de vil ha meg. Jeg er stolt av å representere Oilers. De har også strukket seg langt for meg. Jeg har enorm respekt for Pål (Haukali Higson, sportsdirektør) og Tore (Christiansen, eier), og angrer ikke på at jeg ikke har dratt til utlandet.

Forrige finaletap var på Dragons Cup i 2003. — Henrik Holm

Holms liv etter karrieren

Han 32 år, og fortsatt mer igjen. I september fyller han 33. Tankene om karriereslutt er foreløpig langt borte. Hans nåværende kontrakt med Oilers går ut sommeren 2025. Det betyr at Holm har minst to sesonger til som Oilers’ burvokter.

– Jeg føler meg fin i kroppen. Gjennom karrieren har jeg kun mistet en kamp her og der med sykdom og sånn. Jeg har gode rutiner på treing, og kroppen viser ikke at jeg blir eldre. Det er ingen grunn til å slutte, sier han.

– Hva skal du gjøre den dagen det skjer?

– Jeg vet ikke ennå. Jeg er heldig som har et godt forhold til mange av sponsorene, og går på BI nå. Livet etter ishockeyen kommer, men nå nyter jeg å spille ishockey.

– Hva med en trenerkarriere?

– Jeg har målvaktstrener nivå én og to i Norge, og skal ta videre i Sverige neste år. Keeperutvikling er noe som interesserer meg, og jeg har vært heldig med å ha forskjellige keepertrenere som har lært meg mye. Det gjør at jeg kan plukke det beste fra mange, sier Holm.

Henrik Holm er fortsatt sulten på å vinne gull med Oilers etter åtte kongepokaler. (Kristoffer Knutsen)

Så vil tiden vise om det blir utdannelsen i HR-ledelse eller keepertrenerkursene som danner den neste karriereveien for Holm. Fram til det er det kun én ting som gjelder for ham.

Han er nemlig besatt av å vinne. Igjen og igjen. Slik har det alltid vært.

– Forrige finaletap var på Dragons Cup i 2003.

Det er altså 20 år siden forrige gang han var med på et finaletap. Det vil ikke 32-åringen oppleve igjen.

Klarer han å vinne de to neste sesongene vil han både være den mestvinnende Oilers-spilleren gjennom tidene, og tangere den legendariske keeperen Jim Marthinsens ti kongepokaler.

Det er noe han naturligvis ønsker.

