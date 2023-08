Gjøse og Oilers må klare seg uten stjernespiller

Langan ble hentet til Oilers for å forsterke laget som en offensiv center, men ble skadet i generalprøven mot Frisk Asker forrige onsdag. RA har fått bekreftet at canadieren mister torsdagens CHL-åpning i DNB Arena grunnet en skade i den ene foten.

De har ennå ikke fått gode svar fra MR-bildene som ble tatt fredag, men utelukker ikke at Langan kan rekke lørdagens kamp mot Växjö.

Trener Anders Gjøse har likevel to gode nyheter offensivt. Det er at både Martin Gran og Dan Kissel er i full trening. Førstnevnte gikk glipp av alle treningskampene etter han ble skadet i starten av treningsleiren i Slovenia, mens Kissel har vært bortreist i forbindelse med bryllup gjennom over tre uker av oppkjøringen.

Med de to offensive kanonene tilgjengelige har det blitt viet en del tid til å trene på over- og undertall, eller «special teams» som det kalles i ishockey.

– Vi må trene på det jevnlig, og kanskje spesielt nå ettersom Gran og Kissel kommer inn uten å ha spilt treningskamper, sier Gjøse – og legger til:

– Det er vel så viktig med undertall. Mange detaljer skal på plass.

Oilers-center Tristin Langan tok MR fredag, men vet ennå ikke helt hvor alvorlig skaden er. (Kristoffer Knutsen)

[ Kommentar: Dette må Oilers forbedre før CHL ]

Gran som kameramann

Oppkjøringen så langt har gitt gode resultater for Oilers, som er ubeseiret etter kampene mot Graz 99ers, KAC Klagenfurt og Frisk Asker.

De kampene brukes aktivt i forberedelsene til torsdagens kamp. Selv om kampen mot Graz ikke ble streamet noe sted hadde Oilers-trenerne med seg kamera, og da skadde Martin Gran ble sendt opp på tribunen for å filme kampen.

Videoklipp er helt sentralt i oppkjøringen.

– Vi prøver å være gode på video uten at det blir for mye av det, sier Gjøse.

Han forteller at de har brukt klipp daglig overfor laget, i tillegg til individuelle klipp fra forskjellige situasjoner som oppstår. Til og med treningene blir filmet.

Klippene fra ulike spillsekvenser viser hva som skal gjøres, eller ikke, og gjør at det blir mindre snakking på isøktene.

– Det er med på å gjøre oss mer effektive når vi er på isen, sier treneren.

[ Har spilt for to av Oilers' CHL-motstandere: - Tøff utfordring ]

Drømmemotstanderen Färjestad

Første motstander i mesterturneringen CHL er et Oilers har ønsket å møte gjennom mange år. Färjestad-trener Tomas Mitell har uttalt følgende om Oilers til Champions Hockey Leagues medieguide.

– Färjestad har alltid hatt en stor følgerskare i Norge, så å spille mot Stavanger blir interessant. De har vunnet mange nasjonale titler de seneste årene og vil bli et lag å være obs på, sier han.

Torsdagens kamp i DNB Arena har første dropp klokken 18.00. Lørdag klokken 15.00 er Växjö motstander samme sted.

[ Dyr generalprøve for Oilers tross perfekt oppkjøring ]

[ Ishockeyforbundet sparket generalsekretæren: - Hadde ikke tillit ]

---

OILERS I EUROPA:

Stavanger Oilers deltar i Champions Hockey League for sjette gang den kommende sesongen.

Slik har Oilers gjort det tidligere:

2022/23: Gruppespill (3. plass i gruppe E)

2017/18: Gruppespill (4. plass i gruppe B)

2016/17: Gruppespill (3. plass i gruppe J)

2015/16: Sluttspill (16-delsfinale)

2014/15: Gruppespill (2. plass i gruppe E)

---