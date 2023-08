Dyr generalprøve for Oilers tross «perfekt oppkjøring»

Både Tommy Kristiansen og nyervervelsen Tristin Langan endte skadde i garderoben da Oilers spilte sesongens siste treningskamp.

Kristiansen ble taklet og måtte forlate isen. Oilers-profilen kommer med en beroligende melding til Oilers-supporterne før Champions Hockey League-kampen mot det svenske storlaget Färjestad neste torsdag.

– Jeg fikk meg en smell, men er klar til Färjestad-kampen, sier Kristiansen til RA.

Med Langan er det derimot mer usikkert. Den canadiske centeren fikk seg en smell i foten og ble nødt å gå i garderoben. Langan skal undersøkes videre etter ankomst Stavanger torsdag.

Det gjorde at det ble litt andre rekker enn det som i utgangspunktet var planen. Det har heller ikke vært lett å spille inn alle rekkene ettersom Dan Kissel har vært på ferie i USA i tre og en halv uke etter sesongoppkjøringen startet, mens nykommeren Martin Gran ble skadet før de to oppkjøringskampene i Slovenia.

Likevel er trener Anders Gjøse fornøyd med rekkene som allerede har begynt å sette seg.

– Der liker jeg det jeg ser. Grunnene til at vi vil se de rekkene viser spillerne også. Foreløpig er det bra, sier Gjøse.

[ Kommentar: Hvorfor prioritere landslaget? ]

Oilers ubeseiret

Uansett mener Gjøse den «perfekte oppkjøringen» med tre seiere på like mange kamper har gitt verdifull informasjon og erfaring før kampene som kommer i både CHL og eliteserien.

– Jeg synes vi skaper bra med målsjanser, selv om vi ikke nødvendigvis scorer på de jeg synes vi skaper best. Så synes jeg vi slipper til for mange unødvendige mål. Uansett var det en bra test å kjenne på hvordan det er når vi ikke er på i første periode, og det stresset vi skapte for oss selv i andre. Jeg synes vi var det beste laget og vant fortjent, sier Oilers-treneren.

Han legger også til at måten de spilte seieren i havn i tredje periode var en god test.

Anders Gjøse og Oilers har vunnet tre av tre kamper i oppkjøringen. (Espen Vevle)

På isen tok Oilers tidlig kontroll på kampen. Ludvig Hoff ble spilt på åpent mål og sendte Anders Gjøses menn i ledelsen etter kun halvannet minutt. Det var en nydelig pasning fra André Bjelland Strandborg som åpnet opp Frisk Asker fullstendig da han sendte en pasning til Christoffer Karlsen. Sarpingen spilte deretter Hoff opp til scoringen.

Stavanger-karen Sander Husebø sendte Oilers tilbake i ledelsen etter en utligning fra Frisks Thomas Valkvæ Olsen. I midtperioden økte Anders Tangen Henriksen ledelsen til 1–3 i undertall, og fortsatte dermed der han startet i sesongens første treningskamp mot Graz.

Husebø fortsatte med enda en scoring da han økte ledelsen til 1–4 halvveis i andre periode.

I tredje periode reduserte Valkvæ Olsen før André Bjelland Strandborg styrte inn et skudd fra Christoffer Karlsen til 2–5 i overtall.

Målshowet var ikke over med det for Oilers. Backen Sondre Bjerke skjøt pucken med noen minutter igjen, og Stavanger-mannen Anders Tangen Henriksen styrte den inn til 2–6.

[ Har vært borte til nå: Dette sier Kissel om fraværet ]

Färjestad neste for Oilers

Oilers får litt over en uke på seg til forberedelser før Färjestad kommer til Stavanger og DNB Arena.

Før det skal Oilers ta nattoget hjem fra Asker og gjennomføre en treningsøkt.

– Det blir litt ekstra med CHL-kampen. Mest med det rundt. Forberedelsene med trening og kommunikasjon med laget er det samme. Vi prøver å holde et høyt nivå i alt vi foretar oss av det som går på isen i DNB Arena. Det er mer belastningsstyring, og mer kartlegging av motstander før kampen, sier Gjøse.





[ Sander Husebøs drøm i oppfyllelse ]

[ Hockeysjef: - Vi vil videre ]

---

KAMPFAKTA

Treningskamp, ishockey.

Frisk Asker-Stavanger Oilers 2–6 (1-2, 0-2, 1-2)

Varner Arena, Asker.

Mål: 0–1 Ludvig Hoff (Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg), 1–1 Thomas Valkvæ Olsen, 1–2 Sander Husebø, 1–3 Anders Tangen Henriksen, 1–4 Husebø (Nick Dineen, Simon Bourque), 2–4 Valkvæ Olsen, 2–5 Strandborg (Karlsen), 2–6 Tangen Henriksen (Sondre Bjerke).

Utvisninger: Frisk 8 x 2 min., 1 x 5+20 min., Oilers 4 x 2 min.

Skudd: 21–27.

Oilers-rekkene:

1. rekke: Andreas Klavestad, Cliff Watson – Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

2. rekke: Kristian Østby, Simon Bourque – Sander Husebø, Mathias Trettenes, Oliver Calik.

3. rekke: Nicolai Bryhnisveen, Sondre Bjerke – Anders Tangen Henriksen, Tristin Langan, Patrick Elvsveen.

4. rekke: Thomas Higson, Patrick Ulriksen – Tommy Kristiansen, Nick Dineen, Tommy Kristiansen.

---