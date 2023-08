Oilers-seier på første forsøk: – Skal ta mer sjanser

Stavanger Oilers åpnet treningskampene i den slovenske byen Bled med seier mot det østerrikske laget Graz 99ers, og Oilers’ trenerdebutant var godt fornøyd med det laget leverte på isen.

– Jeg synes det var en ganske solid prestasjon til å være den første kampen. Vi dominerte kampbildet og skapte sjanser. Det var sånn at vi fint kunne hatt to-tre mål til, sier Anders Gjøse til RA.

Anders Tangen Henriksen åpnet målkontoen for Oilers med et direkteskudd i første periode. I tredje scoret nykommer Tristin Langan etter å ha blitt spilt opp av kaptein Mathias Trettenes i overtall. Veteranen Greg Mauldin kjempet inn 3–0 mot slutten på en retur. Sistnevnte var omsider tilbake etter en liten skade han pådro seg mot slutten av sommertreningen.

En som var mer uheldig inn mot kampen var Martin Gran. Oilers-nykommeren skadet seg på trening i Slovenia og måtte utsette debuten. Riktignok var 26-åringen med på oppvisningskampen Zuccarello All Star Game, men først nå er intensiteten skrudd opp til vanlig kamp med taklinger og de taktiske elementene.

Oilers-trener Anders Gjøse ledet laget til seier i Slovenia. (Kristoffer Knutsen)

Oilers-treneren: – Budskapet er mottatt

På forhånd var det mye snakk om å få svar på hva det skal jobbes med, og hvordan spillerne har respondert på de nye rammene for spillet. Med fasiten i hånd er Gjøse optimistisk.

– Vi fikk bekreftet at mye av budskapet er mottatt. Det er forståelse for de tingene vi ønsker. Det ga stigning gjennom kampen også. Vi var litt passive i begynnelsen av kampen, men våget stadig mer utover kampen. Det var godt å se at både forståelsen og evnen til å utføre det ønskede er motsatt. Godt fornøyd med det sånn sett, sier Oilers-treneren.

Før de møter KAC Klagenfurt lørdag er det angrepsspillet han ønsker å se en utvikling på.

– Vi skal ta mer sjanser og skape mer skudd, sier Gjøse – og legger til:

– Vi fikk prøvd oss en del i undertall. Der må vi skape mer trygghet.

Gammel Oilers-kjenning

Jens Hoekstra spilte hele kampen for Oilers med førstekeeper Henrik Holm på benken. Treneren forteller at det var godt å se at den unge (19) målvakten fikk en god opplevelse tidlig i oppkjøringen.

Det ble også et gjensyn med tidligere Oilers-keeper Lars Volden. Keeperen fra Oilers’ første gullsesong kom til Graz etter overgangen fra svenske Karlskoga i sommer. Relasjonene til Graz stopper ikke med det. Anders Gjøses forgjenger, Todd Bjorkstrand, var hovedtrener og sportssjef i den østerrikske klubben fra 2014 til 2015.

Amerikaneren Dan Kissel mangler fortsatt i Oilers’ sesongforberedelser. Veteranen er innvilget tre ukers fri fra oppkjøringen med laget for å delta i et bryllup i nær familie over Atlanteren.

Etter lørdagens treningskamp mot KAC Klagenfurt er treningsleiren i Bled over. Da reiser laget hjem til Norge for å gjøre seg klar til treningskamp mot Frisk Asker i Varner Arena onsdag. Etter de tre treningskampene kommer Färjestad til DNB Arena for kamp i Champions Hockey League 31. august.

KAMPFAKTA

Treningskamp, ishockey.

Stavanger Oilers-Graz 99erz 3–0 (1-0, 0-0, 2-0)

Bled, Slovenia.

Mål: 1–0 Anders Tangen Henriksen, 2–0 Tristin Langan, 3–0 Greg Mauldin.

Oilers’ rekker:

1. rekke: Andreas Klavestad, Cliff Watson, Christoffer Karlsen, André Bjelland Strandborg, Ludvig Hoff.

2. rekke: Kristian Østby, Simon Bourque, Greg Mauldin, Mathias Trettenes, Patrick Elvsveen.

3. rekke: Nicolai Bryhnisveen, Sondre Bjerke, Anders Tangen Henriksen, Tristin Langan, Sander Husebø.

4. rekke: Thomas Higson, Patrick Ulriksen, Tommy Kristiansen, Nick Dineen, Oliver Calik.

Ekstraløper: Iver Wick Karlsen.

Keeper: Jens Hoekstra (Henrik Holm).

---