Oilers-treneren på jomfrutur

– Det blir veldig bra. Gjengen er sugen og klar for tur sammen. Ikke minst er de klar til å endelig spille noen kamper, sier Anders Gjøse til RA.

Oilers-treneren er på vei til sin første treningsleir med laget etter han overtok ansvaret som hovedtrener i sommer. De skal til den slovenske byen Bled for å trene og spille oppkjøringskamper mot de østerrikske lagene Graz 99ers og KAC Klagenfurt.

Med på turen er to målvakter, åtte backer og 14 løpere. Philip Mønnich Hagen og Amandus Segadal Klungtveit er ikke med blant spillerne på juniorkontrakt, mens veteranen Dan Kissel fortsatt er i USA på tre ukers tur i forbindelse med et bryllup i familien.

Etter Zuccarello All Star Game fredag ble det en dag fri for laget før spillerne trente i DNB Arena søndag. Det blir vanlige isøkter tirsdag og onsdag i Slovenia før Graz 99ers kommer for kamp torsdag. Etter lørdagens kamp mot Klagenfurt begynner hjemreisen søndag.

Jeg forventer å se ganske mye av det vi har jobbet med så langt på treningene. — Anders Gjøse

Få Oilers-kamper før CHL

Oilers har kun tre ordinære treningskamper før sesongen starter med offisiell kamp mot Färjestad i Champions Hockey League 31. august.

– Hva forventer du fra kampene i Bled?

– Jeg forventer å se ganske mye av det vi har jobbet med så langt på treningene. Vi vil selvfølgelig vinne alle kampene vi spiller, så jeg vil se konkurranselysten og at vi tar med oss så mye som mulig av det vi har jobbet med, sier Gjøse.

Ukene på isen i DNB Arena har naturligvis gitt ham et bilde på hvordan laget ser ut, men han gleder seg til å se hvordan det taktiske løser seg mot motstandere som ikke nødvendigvis er instruert i å spille mot dem.

– Man får mer konkret tilbakemelding, sier Oilers-treneren.

Oilers-rekkene

– Begynner du å se konturen av hvilke rekker du ønsker?

– Nå har vi ikke vært alle hele tiden, men vi begynner å få svar på det vi har lurt på. Men vi vet ikke om det er slik det blir framover.

Treningene så langt har forandret seg litt fra de foregående sesongene. Spillemessig framgår det tydelig at farten skal opp.

– Det vil jeg vi skal være best på også, sier Gjøse.

Uken i Bled gir også muligheter utenfor isen. Værmeldingene tilsier at spillerne kan få påfyll av D-vitamin i opp mot 30 varmegrader utenfor ishallen. Relasjonene mellom spillerne kan også utvikle seg, selv om det ikke har vært en bekymring for treneren.

– Gruppen har satt seg veldig fort i og med at de fleste har vært her i sommer. Importene har kommet inn på en veldig ålreit måte. Det er alltid bra å være på tur i seg selv, for jeg forventer utenfor isen at det blir en enda mer sammensveiset gjeng som kan være sammen over tid uten forpliktelser til samboere og barn, sier Oilers-treneren.

Åtte av spillerne på turen spilte ikke for Oilers forrige sesong.

---

OILERS-SPILLERE PÅ TRENINGSLEIREN

Keepere: Henrik Holm og Jens Hoekstra.

Backer: Cliff Watson, Andreas Klavestad, Patrick Ulriksen, Thomas Higson, Simon Bourque, Kristian Østby, Sondre Bjerke og Nicolai Bryhnisveen.

Løpere: Mathias Trettenes, Ludvig Hoff, André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen, Tristin Langan, Sander Husebø, Iver Wick Karlsen, Oliver Calik, Greg Mauldin, Martin Gran, Patrick Elvsveen, Tommy Kristiansen, Anders Tangen Henriksen og Nick Dineen.

Ikke med: Dan Kissel, Philip Mønnich Hagen og Amandus Segadal Klungtveit.

---