Oilers-helt tilbake: Blir tvillingdueller på benken

– Det er veldig ålreit å være tilbake. Jeg bodde her i fem år, og det er litt hjemme, sier Marius Trygg til RA.

Tolv år etter han forlot Stavanger og Oilers er 47-åringen tilbake på Tjensvoll. Riktignok ikke som spiller, men som assistenttrener for Anders Gjøse.

Skrur man tiden tilbake ett år var det lite som tydet på at det skulle skje. Trygg satt med en trygg og god regnskapsjobb og kombinerte det med å være juniortrener i Manglerud Star. Etter han la skøytene på hyllen har han stort sett vært involvert i sporten gjennom trenergjerningen, men det var lite som tydet på at mannen med nesten 500 elitekamper i Norge og 184 SHL-kamper satset på toppnivå.

Alt ble snudd opp ned da det økonomiske rotet i Manglerud Star førte til at trener Roy Johansen valgte å slutte. Trygg ble løsningen for et ungt Manglerud-lag som skulle fullføre sesongen.

– Jeg har gått skolen godt, og er klar til start. Jeg sendte egentlig mitt første signal om å satse på toppnivå da jeg takket ja til MS, selv om det har vært noen forespørsler, sier Trygg.

Det viste seg at livet tilbake i topphockeyen ga mersmak. Da muligheten med Oilers dukket opp ble det naturligvis avholdt familieråd, og allerede der begynte det å bli komplisert i familien Trygg.

Alle i familien oppmuntret meg egentlig til å ta jobben i Oilers. — Marius Trygg

Fasilitetene er helt annerledes i Stavanger-hockeyen nå målt opp mot hva som var da Marius Trygg var Oilers-spiller fra 2007 til 2012. (Kristoffer Knutsen)

Trygg: – Mye å følge med på for fatter'n

Sønnene Linus (15) og Lucas (20) ble egentlig ikke en del av avgjørelsen. Begge har flyttet hjemmefra for å satse på ishockey. Mens Lucas den kommende sesongen skal spille for Ringerike Panthers har yngstemann Linus flyttet til Sverige for å spille i Färjestads juniorakademi.

Färjestad er ikke ukjent i Trygg-familien. Marius spilte selv der i fire sesonger (1999–2003) og ble svensk mester med dem, mens tvillingbroren Mats Trygg tilbrakte seks sesonger i den svenske toppklubben.

Tvillingparet har omsider lagt skøytene på hyllen, men funnet en vei tilbake til ishockeyen. Lillebror Mathias Trygg (37) spiller fortsatt for Manglerud Star og har nesten 700 kamper i eliteserien.

Oilers-assistenten mener at familien som er representert i flere klubber egentlig kun byr på én utfordring.

– Det blir mye å følge med på for fatter'n.

Gjennom sesongen blir det flere dueller mot tvillingbroren Mats som er VIF-assistent. Marius Trygg forteller at det er et mentalt spill. (Kristoffer Knutsen)

Snakket med tvillingbroren har derimot roet seg den siste tiden. Mats Trygg er nemlig assistenttrener i Vålerenga, og dermed en direkte konkurrent for Marius. Deres lillebror Mathias er det ikke noen bekymring for, ettersom Manglerud mistet lisensen og må spille i 2. divisjon den kommende sesongen.

Det er en mental greie egentlig. — Marius Trygg

Tvillingbroren i Vålerenga

Dermed er den nærmeste familien fordelt på fem forskjellige klubber, med brorens Vålerenga som den nærmeste rivalen.

– Før valget ble tatt snakket vi mye sammen. Alle i familien oppmuntret meg egentlig til å ta jobben i Oilers. Det er både spesielt og moro å coache mot hverandre, sier Oilers-assistenten.

At det er nettopp tvillingbroren gjør det litt ekstra spesielt.

– Vi må passe på at vi ikke blander rollene. Det er en mental greie egentlig. Vi deler ikke detaljer med hverandre, sier han.

Marius' tvillingbror Mats Trygg er assistenttrener hos rivalen Vålerenga. (Annika Byrde/NTB)

Trygg forteller at magefølelsen gjorde det umulig å si nei, og at arbeidsgiveren bidro til at det ble mulig – slik de også gjorde da Trygg plutselig ble MS-trener forrige sesong.

Marius Trygg i aksjon for Stavanger Oilers i Siddishallen. (Erik Holsvik/Rogalands Avis)

– SHL-nivå

Fra forrige opphold i Stavanger for Trygg-familien er mye forandret. Den siste sesongen i Siddishallen spilte 47-åringen mot Oilers som Lørenskog-spiller, til og med i NM-finalene. I 2012 endte det med byttå for Oilers, som hadde flere av hans tidligere lagkamerater på isen. Martin Strandfeldt, Christian Dahl-Andersen og Lars-Peder Nagel var sentrale spillere gjennom tiden Trygg var i Oilers, og en helt avgjørende rekke da Oilers tok sitt andre NM-gull.

Etter den sesongen ble fasilitetene for Stavanger-hockeyen vesentlig endret med åpningen av DNB Arena og to nye isflater i Stavanger Ishall.

Kontrastene til Tryggs første periode i Oilers er enorme.

– Det er en del av de samme folkene, men da jeg kom var det kun Pål (Haukali Higson, nå sportsdirektør) som jobbet i Oilers. Han satt i en brakke borti her, sier Trygg – og retter armen i retning Siddishallen.

– Organisasjonsmessig var Oilers kommet langt allerede da, men nå er det tatt videre til SHL-nivå.

Den første offisielle kampen på benken for Oilers blir mot gamleklubben Färjestad i Champions Hockey League 31. august. Det blir også den første store testen for resten av trenerteamet som består av hovedtrener Anders Gjøse, keepertrener Sakari Lindfors og fysisk trener Dennis Sveum.

MARIUS TRYGG

Født: 1. juni 1976 (47 år)

Sted: Oslo

Moderklubb: Manglerud Star

Tidligere klubber som spiller: Manglerud Star, Spektrum Flyers, Färjestad (Sverige), Hammarby (Sverige), Nybro Vikings (Sverige), ETC Crimmitschau (Tyskland), Stavanger Oilers og Lørenskog.

Ny assistenttrener i Oilers.

Var med på å vinne Oilers’ første kongepokal i 2010.

Vant SM-gull med Färjestad i 2002.

