Nesten full ishall i august: – Blir ikke overrasket

DNB Arena ble nesten helt fylt opp av publikummere som ønsket å få med seg Stavanger Oilers i aksjon mot verdenseliten som NHL-profilen Mats Zuccarello hadde samlet til Zuccarello All Star Game.

Utdeling av penger til gode formål, kjendiskamp, hockeyskole for barn og showkamp var noen av elementene fredagen i DNB Arena inneholdt.

At det nesten ble utsolgt i måneden før ishockey normalt selger i Stavanger var ikke en overraskelse for hovedpersonen selv.

– Vi har vært her så mange ganger så jeg vet hva Stavanger-publikumet bidrar med. Man har alltid troen når man kommer hit. Det har vært fantastisk alle årene her, og man blir ikke overrasket lenger, sier Mats Zuccarello til RA.

Store mengder folk tok turen til DNB Arena for å se ishockey i begynnelsen av august. (Kristoffer Knutsen)

Oslo-karen som til vanlig spiller for Minnesota Wild i verdens beste liga slår fast at det var en suksess.

– Det var veldig kult. Som alltid er det fantastisk i Stavanger, og publikum er med, sier han.

NHL-legenden Forsberg i Stavanger

Den eneste på laget hans i showkampen som ikke er aktiv NHL-spiller er Peter Forsberg. NHL-legenden som har to Stanley Cup-triumfer med Colorado Avalanche, to OL-gull og to VM-gull med Sverige på CV-en har passert 50 år, men valgte å knytte skøytene for veldedighetskampen.

– Når «Zucca» ringer så kommer man, sier Forsberg.

Stavanger-gutten Thomas Higson prøvde å stoppe NHL-legende Peter Forsberg. Det ble ikke mål. (Kristoffer Knutsen)

Han får fortsatt spilt litt ishockey gjennom vinteren med noen seniorer i den sveitsiske byen Zug, men lot seg imponere over både Oilers’ nivå og det som skjedde på tribunen.

– Det var mye folk sist her også. Bra arrangement og bra med alt på siden, sier NHL-legenden – og legger til:

– Proffene vil virkelig komme hit, for de er så flinke på å arrangere.

Sondre Bjerke (foran) og NHL-legenden Peter Forsberg. (Kristoffer Knutsen)

Rekrutteringen av spillere er det Zuccarello som har stått for, noe som gjenspeilte seg i mange Minnesota Wild-spillere. Noen har hatt naturlige årsaker for fravær, som for eksempel skader og bryllup. Resten var det ikke noen tvil om.

– Alle har sagt ja med en gang, sier Zuccarello.

Veldedighet for Zuccarello

– Hva driver deg til å gjøre dette?

– Det er som alle andre: Har lyst å hjelpe til, sier Oslo-karen.

Philip Mønnich Hagen i duell mot Mats Zuccarello. (Kristoffer Knutsen)

Mats Zuccarello og NHL-kameratene viste seg fram i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Han har et brennende engasjement for å la barn drive med idrett uavhengig av økonomi og bosted. Tidligere har Minnesota Wild-spilleren pekt på den uorganiserte leken som grunnen til at han selv tok steget og ble god.

Samholdet og kameratskapet er noe de unge vil ha med seg selv om de ikke nødvendigvis ender opp i verdens beste liga, eller blir gode i det hele tatt.

I showkampen endte det 5–2 til Team Zuccarello mot Oilers, og NHL-stjernen lot seg imponere av det Stavanger-laget viste på isen.

– Bra tempo. De kjørte på. Det ble slitsomt, sier han.

Sakari Lindfors, Anders Gjøse og Marius Trygg fikk sin første kamp på benken for Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Det var også oppvisningskamp med kjendiser før kampen mellom ishockeyprofilene. (Kristoffer Knutsen)

KAMPFAKTA

Zuccarello All Star Game, ishockey.

Oilers-Team Zuccarello 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

DNB Arena, cirka 4000 tilskuere.

Mål: 0–1 Joel Eriksson Ek, 0–2 Mats Zuccarello, 0–3 Robert Hägg, 1–3 Nick Dineen, 1–4 Hägg, 2–4 Martin Gran, 2–5 Emil Bemström.

Oilers: Henrik Holm, Jens Hoekstra – Kristian Østby, Andreas Klavestad, Nicolai Bryhnisveen, Mathias Trettenes, Ludvig Hoff, Sander Husebø, Sondre Bjerke, André Bjelland Strandborg, Oliver Calik, Martin Gran, Simon Bourque, Cliff Watson, Patrick Elvsveen, Tristin Langan, Philip Mønnich Hagen, Thomas Higson, Anders Tangen Henriksen, Christoffer Karlsen, Amandus Segadal Klungtveit, Nick Dineen.

Team Zuccarello: Filip Gustavsson – Rasmus Andersson, Robert Hägg, Joen Eriksson Ek, Fabian Zetterlund, Peter Forsberg, Kevin Fiala, Jonas Brodin, Mattias Janmark, Kevin Stenlund, Mats Zuccarello, Rasmus Sandin, Marcus Björk, Emil Bemström, Axel Jonsson-Fjällby, Marcus Johansson.

