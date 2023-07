Sommerferien er over, og sesongoppkjøringen er endelig i gang for for Stavanger Oilers.

Oilers har en litt rolig uke før sesongen virkelig begynner om én uke. Tommy Kristiansen er én av spillerne som syntes det er godt å få en rolig start.

Tommy Kristiansen synes det er deilig å komme seg på is igjen. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Det er blanda følelser, man er jo veldig rusten i starten og får litt vondt i beina med nye skøyter, men det er uansett veldig deilig å komme i gang igjen sammen med gutta, sier Kristiansen.

Med en rekordtidlig sesongstart allerede i 31. august, skal Oilers i aksjon mot svenske Färjestad i Champions Hockey League.

[ Se video: Oilers i gang med oppkjøringen ]

Endelig kaldt i hallen

I år er det flere nye fjes som har sluttet seg til troppen. Tidligere i sommer ble det blant annet offentliggjort at Mathias Trettenes hadde signert en femårskontrakt med klubben.

Til RA forteller Trettenes at det var deilig å komme i gang igjen etter en lang sommer. Han i likhet med resten av Oilers gleder seg over at laget nå får komme seg ut på isen igjen.

Henrik Holm og resten av Oilers-spillerne hadde sin første trening på is for sesongen. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Endelig er det kaldt i hallen igjen, sier den ferske signeringen.

Trettenes er tilbake på isen som Oilers-spiller i DNB-Arena for første gang siden før koronapandemien brøt ut.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Nå har jeg trent med gutta fast hver sommer, så jeg føler jeg allerede har blitt en del av laget, sier Trettenes.

Sesongstart i august

For første gang skal det spilles en offisiell hockeykamp i Stavanger i august. Den hjemvendte løperen er klar på at det er viktig å bruke ukene frem mot CHL-kampen i slutten av august godt.

– Vi er nødt til å være påskrudd, og passe på at ingen tar en lengre sommerferie.

Med store deler av troppen på plass, mangler det kun noen av utlendingene som ventes å være på plass veldig snart. Nick Dineen var den eneste på dagens trening.

– Hva forventer du av utlendingene som er hentet til Oilers?

– Vi forventer jo at de skal bidra med hardt arbeid, og deres spisskompetanse. Det er jo derfor de er hentet til klubben, sier han.

Den første offisielle treningen er ikke før mandag 31. juli. Da skal alle utlendingene på laget også være på plass.

Møter Zuccarello-lag

Selv om den første kampen i årets sesong ikke er før 31. august, trenger du ikke vente lenger enn til 11. august for å se hockeystjerner i DNB Arena.

Da møter Oilers Mats Zuccarellos stjernespekkede all-star NHL-lag til en showkamp.

DNB Arena skriver følgende på sine hjemmesider:

«Etter et femårs opphold kommer endelig Mats Zuccarello og Zuccarello All Star Game tilbake til Stavanger! Nok en gang skal DNB Arena fylles opp til ishockeyfest når flere av verdens beste ishockeyspillere ankommer norsk jord.

På den ene siden av isen stiller Mats Zuccarello med sitt eget stjernespekket NHL-lag bestående av kun navn fra verdens beste ishockeyliga. På motsatt side av isen venter et forsterket Stavanger Oilers som vil hente «hjem» tidligere Oilers-spillere som nå er profesjonelle i utlandet. Det er lagt til rette for et forrykende show!»

[ Oilers-treneren etterlyser is ]

[ Gjøses Oilers lukter gullkamp ]