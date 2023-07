Oppgitt Oilers-eier: – Alarmerende

Den store økonomiske smellen til NHIF, som er et relativt lite forbund i det store bildet, ble kjent via TV 2s hockeypodkast «Hockeyprat». generalsekretær Ottar eide opplyste om kjempeminus.

– Vi gikk omtrent ni millioner kroner i minus i 2022. Vi har økonomi til det, men vi kan ikke fortsette slik. For å være ansvarlige med tanke på framtiden, må vi gjøre grep nå før det smeller skikkelig, sa han ifølge NTB.

Forbundet tvinges nå til grep og flere i administrasjonen har fått beskjed om å finne seg ny jobb. Det er alt inngått sluttavtale med tre ansatte – blant annet fra markedsavdelingen.

Generalssekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide . (Terje Pedersen/NTB)

NIHF skal nå jobbe med eksterne samarbeidspartnere som skal jobbe med sponsorarbeid og markedsinntekter, som blant annet jakten på en ny ligasponsor.

Han ønsker heller ikke å utdype hvilke selskaper det er snakk om.

– Ikke overrasket

Oilers-eier Tore Christiansen sitter i styret til klubbenes interesseorganisasjon Elitehockey. De sitter på medie- og markedsrettighetene til ligaen. I styret til selskapet er det tre representanter fra forbundet og tre fra klubbene.

– Jeg ble ikke overrasket og sitter ganske tett på gjennom dette samarbeidet, sier Christiansen til RA.

Han har tidligere tatt til ordet for en privatisert liga på grunn av vanstyre og rot både på klubb- og forbundsnivå. Da samarbeidet med Elitehockey oppsto ble stridsøksene begravet.

Så har ting skjedd raskt den siste tiden både med forbundets økonomiske problemer og fortsatt økonomisk rot og lisensproblematikk i flere av klubbene. Nå sist ble tematikken eksemplifisert med bonuskrangelen mellom Storhamar og spillerne. Storhamar var hovedkonkurrenten til Oilers i inneværende sesong og finalemotstander. Nå må det også tas grep der etter det som framstår som overforbruk.

[ Her spiller Søberg neste sesong ]

Vil ikke endre kurs

Christiansen vil likevel ikke bruke det som noe eksempel på at hans opprinnelige tanke om privatisering likevel er rett vei å gå nå.

– Jeg har tenkt tanken før og luftet den i offentligheten. Det er nok kanskje også noe av grunnen til at vi stiftet Elitehockey og at vi ville nærme oss forbundet. Det var det mest fornuftige da og er nok det fortsatt. Samtidig tar det tid. Vi har en jobb å gjøre. Det er nok å ta tak i på klubbnivå og vi må ha et fungerende forbund.

Christiansen retter likevel en pekefinger:

– Vi har ikke påvirkning på forbundet, men dette er alarmerende. Det har vært for høye utgifter og for lave inntekter.

Generalsekretær Ottar Eide sier i podkasten til TV 2 at den sportslige satsingen til forbundet skal skjermes.

Den pågående diskusjonen på Hamar, som er omtalt både i TV 2 og HA, vil ikke Christiansen legge seg opp i og mene stort om. Oilers-konkurrenten har tatt opp lån for å dekke underskudd og må droppe et par planlagte forsterkninger.

Christiansen er mest opptatt av å feie for egen dør på klubbnivå og i Oilers er det kontroll. I Ishockeyveien kunne man i 2022 slå i bordet med et overskudd som var langt større enn minuset til forbundet totalt. Resultatet ble på 13,7 millioner i konsernet. Tore Christiansen advarte samtidig med at 2023 neppe ville bli like bra.

[ Stavanger-kvinne fikk Gullpucken ]