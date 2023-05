Oilers-treneren før CHL-trekningen: – Ansvar overfor norsk ishockey

Mange gode motstandere ligger i potten når CHL har trekning onsdag. Det skjer i den finske VM-byen Tampere, og den nye Oilers-treneren er klubbens representant på seansen.

Det blir også en endring i turneringsformatet fra forrige sesong. I stedet for å møte tre lag både hjemme og borte blir det seks forskjellige motstandere. CHL er redusert fra 32 til 24 lag, og etter alle lag har spilt seks kamper blir det en tabell fra én til 24 hvor de 16 beste går videre til sluttspill.

Med det nye oppsettet kan det føre til mulighet for avansement for Oilers selv om de er i en tøff gruppe. Forrige sesong endte de i «dødens gruppe» med daværende serieleder i finske Liiga – Ilves, sveitsiske Fribourg-Gottéron og østerrikske Red Bull Salzburg. Både de og Ilves er nå rangert i den øverste potten.

– Hva synes du om det nye formatet, Anders Gjøse?

– Jeg synes det er en kul mulighet til å møte flere lag. Det blir interessant. Har ikke reflektert så mye over formatet, det får andre ta seg av, sier Oilers-treneren til RA.

Det er for tidlig å si for mye om, men vi kommer definitivt til å gå ut for å vinne de kampene vi spiller. — Oilers-trener Anders Gjøse

Spennende motstandere

Oilers har lenge ønsket seg en svensk motstander, og Färjestad har ofte vært snakket om som drømmemotstander. De er fortsatt aktuelle, og er i pot C. Lagene er inndelt i fire potter som det trekkes fra, og alle skal møte to motstandere fra hver av de tre kategoriene de selv ikke er en del av.

Treneren har ikke tenkt seg fram til en drømmemotstander.

– Vi får bra motstand og store lag uansett. Man får noen fra alle puljene, så det blir kule lag uansett. Jeg har ikke noen favoritt sånn sett, sier Gjøse.

– Hva er målet deres i turneringen?

– Det er for tidlig å si for mye om, men vi kommer definitivt til å gå ut for å vinne de kampene vi spiller, sier han.

Oilers har ennå ikke signert noen på importkvoten utover amerikaneren Nick Dineen. Det kan derfor være vanskelig å vite hvor slagkraftig mannskapet blir, og hvilke motstandere de møter.

Dan Kissel og Oilers får vite hvem de møter i CHL når trekningen skjer onsdag. (Oilers)

– Ansvar overfor norsk ishockey

Gjøse forteller at det han gleder seg mest til er å få fire offisielle kamper før seriespillet starter hjemme i Norge. To av kampene spilles etter seriestarten. Det gjør at den nye Oilers-treneren får se laget i aksjon i viktige kamper tidlig.

– Vi får sett laget på en bra måte med internasjonal motstand. Det er mest oss selv jeg gleder meg til å se sånn sett. Både å bli kjent med gruppen i kampsituasjon og ikke minst reisen mot det optimale, hvordan vi skal se ut på isen, er spennende. Vi får gode svar mot den typen motstandere som venter i CHL, sier han.

– Mot motstandere av det kaliberet blir vel også svakheter eksponert?

– Det er smart det du sier der. I stedet for å kamuflere det vil vi gjerne prøve å utvikle det. Det er den balansen som hele tiden er interessant og spennende, sier Gjøse.

Han er også klar på at deltakelsen har større betydning enn bare for klubben.

– Vi har et ansvar overfor norsk ishockey også å legge mye i det, sier Oilers-treneren.

Trekningen foregår i Nokia Arena onsdag klokken 16.00.

---

FAKTA

Dette er lagene i Champions Hockey League

Pot A: Tappara Tampere, Vaxjö Lakers, Genéve-Servette, Ilves Tampere, Red Bull Munich og Red Bull Salzburg.

Pot B: Ocelari Trinec, Skellefteå, Biel Bienne, Lukko Rauma, Ingolstadt og Bolzano.

Pot C: Dynamo Pardubice, Färjestad, Rapperswil-Jona Lakers, Lahti Pelicans, Adler Mannheim og Innsbruck.

Pot D: Vitkovice Ridera, Rouen Dragons, Stavanger Oilers, Aalborg Pirates, Belfast Giants og Kosice.

---